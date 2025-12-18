A LATAM Airlines é atualmente a maior companhia aérea da América Latina, tendo transportando um recorde de 82 milhões de passageiros em 2024. Referência histórica no setor de aviação da região, a empresa tem um propósito claro: elevar cada viagem, sempre.
Um dos pilares dessa ambição é o eMantto, sua iniciativa de transformação digital na área de manutenção. O programa reforça a segurança e a confiabilidade das aeronaves por meio de ferramentas digitais que ajudam a reduzir custos operacionais e aumentar a produtividade. A LATAM tem orgulho de sua pontualidade, e sabe que ela é resultado direto de uma operação eficiente.
Desafio: Tecnologia aeronáutica transformada após a COVID-19
Depois dos impactos da pandemia, o setor aéreo passou por uma transformação acelerada. Três movimentos vêm redesenhando a indústria:
Expectativas de clientes estão mais altas do que nunca, pressionando as companhias a oferecer experiências mais personalizadas e jornadas cada vez mais simples e sem atritos.
- Restrições financeiras limitaram as estratégias tradicionais de crescimento, como a expansão da frota. Em vez disso, o foco mudou para tecnologias digitais que impulsionam a eficiência e maximizam os recursos existentes.
- Companhias estão adotando tecnologias avançadas para criar novos padrões tanto na experiência de cliente quanto nas operações do dia a dia.
Solução: Aumentando a eficiência operacional por meio de software de manutenção de aeronaves
Para enfrentar esse desafio, a LATAM mobilizou o time do eMantto para revisar a fundo e transformar suas operações de manutenção — uma das áreas mais complexas, caras e críticas para a segurança em qualquer companhia aérea.
O eMantto estabeleceu quatro áreas principais para a otimização das operações e redução de custos:
- Maximizar a confiabilidade e a disponibilidade por meio da manutenção de aeronaves.
- Otimizar os custos totais de manutenção.
- Manter a rigorosa adesão aos mais altos níveis de segurança.
- Evitar impactos na experiência da pessoa passageiro.
O eMantto escolheu firmar parceria com a Thoughtworks devido ao seu compromisso com a excelência em engenharia, gestão de mudanças, suporte estratégico e um histórico comprovado de fortalecimento de equipes por meio da inovação digital.
Impulsionando a transformação digital com descoberta contínua
A jornada de transformação digital começou com a aplicação do framework Lean Value Tree, conectando as prioridades estratégicas aos desafios concretos enfrentados pelo eMantto na rotina da manutenção. Isso trouxe clareza sobre onde gerar impacto e permitiu que as equipes trabalhassem com KPIs e OKRs bem definidos, focados em resultados mensuráveis.
A Thoughtworks reforçou não apenas boas práticas de desenvolvimento, mas também uma mudança de mentalidade, promovendo uma cultura de experimentação. A gestão de mudanças foi essencial para empoderar o time do eMantto, criando um ambiente seguro para testar, aprender e evoluir continuamente. O trabalho passou a ser conduzido de forma iterativa, validando hipóteses e ajustando processos ao longo do caminho.
Essa agenda de eficiência operacional ganhou tração com a criação do Value Exploration Squad, um time dedicado a acelerar a geração de valor no eMantto e na transformação digital da LATAM. A missão era clara: validar hipóteses de negócio, mapear o impacto potencial das iniciativas e acelerar o go-to-market de forma estratégica. Combinando design e produto, análise de dados e ferramentas de IA, como o Dovetail, a equipe passou a extrair insights de fontes qualitativas e otimizar ainda mais o processo de manutenção.
A Thoughtworks entendeu nossa necessidade de nos mantermos à frente das tendências, ágeis e eficientes. A partir dessa parceria, desenvolvemos as ferramentas certas para fortalecer e aprimorar nossas operações diárias na LATAM.
Resultados: Revolucionando a tecnologia aeronáutica e aprimorando a eficiência operacional
A colaboração entre o eMantto da LATAM e a Thoughtworks gerou ganhos financeiros expressivos e otimizações de processos, incluindo:
Ativação de novos touchpoints 50% mais rápida por meio da exploração de valor
US$ 50 milhões em economia na operação do eMantto
92% de adoção de novas tecnologias pelas equipes
Nota 4,7 (de 5) em satisfação do time de operações do eMantto
Evoluir um sistema não acontece da noite para o dia, e o time da Thoughtworks soube exatamente como medir nosso impacto ao longo do caminho. Isso nos deu segurança para adotar uma abordagem iterativa, aprender com a prática e aprimorar continuamente nossos processos no longo prazo.
Olhando para o futuro: Aprimorando operações, reduzindo o downtime e explorando novos touchpoints
O eMantto continua a evoluir suas operações e soluções digitais, desenvolvendo e gerenciando dez ferramentas diferentes que cobrem os principais pontos de contato da manutenção da LATAM. Esse ecossistema dará suporte a toda a jornada digital, desde o planejamento centralizado da manutenção de aeronaves até o trabalho prático de engenharia em solo.