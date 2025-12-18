A LATAM Airlines é atualmente a maior companhia aérea da América Latina, tendo transportando um recorde de 82 milhões de passageiros em 2024. Referência histórica no setor de aviação da região, a empresa tem um propósito claro: elevar cada viagem, sempre.

Um dos pilares dessa ambição é o eMantto, sua iniciativa de transformação digital na área de manutenção. O programa reforça a segurança e a confiabilidade das aeronaves por meio de ferramentas digitais que ajudam a reduzir custos operacionais e aumentar a produtividade. A LATAM tem orgulho de sua pontualidade, e sabe que ela é resultado direto de uma operação eficiente.

Desafio: Tecnologia aeronáutica transformada após a COVID-19

Depois dos impactos da pandemia, o setor aéreo passou por uma transformação acelerada. Três movimentos vêm redesenhando a indústria:

Expectativas de clientes estão mais altas do que nunca, pressionando as companhias a oferecer experiências mais personalizadas e jornadas cada vez mais simples e sem atritos.

Restrições financeiras limitaram as estratégias tradicionais de crescimento, como a expansão da frota. Em vez disso, o foco mudou para tecnologias digitais que impulsionam a eficiência e maximizam os recursos existentes.