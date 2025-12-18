Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
LATAM eMantto

Impulsionando a manutenção de aeronaves por meio da transformação digital

A LATAM Airlines é atualmente a maior companhia aérea da América Latina, tendo transportando um recorde de 82 milhões de passageiros em 2024. Referência histórica no setor de aviação da região, a empresa tem um propósito claro: elevar cada viagem, sempre.

 

Um dos pilares dessa ambição é o eMantto, sua iniciativa de transformação digital na área de manutenção. O programa reforça a segurança e a confiabilidade das aeronaves por meio de ferramentas digitais que ajudam a reduzir custos operacionais e aumentar a produtividade. A LATAM tem orgulho de sua pontualidade, e sabe que ela é resultado direto de uma operação eficiente.

 

Desafio: Tecnologia aeronáutica transformada após a COVID-19

 

Depois dos impactos da pandemia, o setor aéreo passou por uma transformação acelerada. Três movimentos vêm redesenhando a indústria:

 

  • Expectativas de clientes estão mais altas do que nunca, pressionando as companhias a oferecer experiências mais personalizadas e jornadas cada vez mais simples e sem atritos.

     

  • Restrições financeiras limitaram as estratégias tradicionais de crescimento, como a expansão da frota. Em vez disso, o foco mudou para tecnologias digitais que impulsionam a eficiência e maximizam os recursos existentes.

 

  • Companhias estão adotando tecnologias avançadas para criar novos padrões tanto na experiência de cliente quanto nas operações do dia a dia.
A LATAM entendeu que precisava evoluir rapidamente sua tecnologia de manutenção para se tornar, de fato, uma organização digital em sua essência. O objetivo era claro: garantir ainda mais segurança, confiabilidade e disponibilidade da frota para atender clientes ao redor do mundo.

Solução: Aumentando a eficiência operacional por meio de software de manutenção de aeronaves

 

Para enfrentar esse desafio, a LATAM mobilizou o time do eMantto para revisar a fundo e transformar suas operações de manutenção — uma das áreas mais complexas, caras e críticas para a segurança em qualquer companhia aérea.

 

O eMantto estabeleceu quatro áreas principais para a otimização das operações e redução de custos:

 

  1. Maximizar a confiabilidade e a disponibilidade por meio da manutenção de aeronaves.
  2. Otimizar os custos totais de manutenção.
  3. Manter a rigorosa adesão aos mais altos níveis de segurança.
  4. Evitar impactos na experiência da pessoa passageiro.

 

O eMantto escolheu firmar parceria com a Thoughtworks devido ao seu compromisso com a excelência em engenharia, gestão de mudanças, suporte estratégico e um histórico comprovado de fortalecimento de equipes por meio da inovação digital.

Impulsionando a transformação digital com descoberta contínua

 

A jornada de transformação digital começou com a aplicação do framework Lean Value Tree, conectando as prioridades estratégicas aos desafios concretos enfrentados pelo eMantto na rotina da manutenção. Isso trouxe clareza sobre onde gerar impacto e permitiu que as equipes trabalhassem com KPIs e OKRs bem definidos, focados em resultados mensuráveis.

 

A Thoughtworks reforçou não apenas boas práticas de desenvolvimento, mas também uma mudança de mentalidade, promovendo uma cultura de experimentação. A gestão de mudanças foi essencial para empoderar o time do eMantto, criando um ambiente seguro para testar, aprender e evoluir continuamente. O trabalho passou a ser conduzido de forma iterativa, validando hipóteses e ajustando processos ao longo do caminho.

 

Essa agenda de eficiência operacional ganhou tração com a criação do Value Exploration Squad, um time dedicado a acelerar a geração de valor no eMantto e na transformação digital da LATAM. A missão era clara: validar hipóteses de negócio, mapear o impacto potencial das iniciativas e acelerar o go-to-market de forma estratégica. Combinando design e produto, análise de dados e ferramentas de IA, como o Dovetail, a equipe passou a extrair insights de fontes qualitativas e otimizar ainda mais o processo de manutenção.

A Thoughtworks entendeu nossa necessidade de nos mantermos à frente das tendências, ágeis e eficientes. A partir dessa parceria, desenvolvemos as ferramentas certas para fortalecer e aprimorar nossas operações diárias na LATAM.
Fernando Andrade
Gerente de Transformação Digital para Manutenção

Resultados: Revolucionando a tecnologia aeronáutica e aprimorando a eficiência operacional

 

A colaboração entre o eMantto da LATAM e a Thoughtworks gerou ganhos financeiros expressivos e otimizações de processos, incluindo:

Ativação de novos touchpoints 50% mais rápida por meio da exploração de valor

US$ 50 milhões em economia na operação do eMantto

92% de adoção de novas tecnologias pelas equipes

Nota 4,7 (de 5) em satisfação do time de operações do eMantto

Evoluir um sistema não acontece da noite para o dia, e o time da Thoughtworks soube exatamente como medir nosso impacto ao longo do caminho. Isso nos deu segurança para adotar uma abordagem iterativa, aprender com a prática e aprimorar continuamente nossos processos no longo prazo.
Robert Fischer
VP de TI para Operações

Olhando para o futuro: Aprimorando operações, reduzindo o downtime e explorando novos touchpoints

 

O eMantto continua a evoluir suas operações e soluções digitais, desenvolvendo e gerenciando dez ferramentas diferentes que cobrem os principais pontos de contato da manutenção da LATAM. Esse ecossistema dará suporte a toda a jornada digital, desde o planejamento centralizado da manutenção de aeronaves até o trabalho prático de engenharia em solo.

Em parceria com a Thoughtworks, o eMantto colocou a otimização de processos no centro da estratégia e conseguiu reduzir em mais de 50% o tempo de ativação de novos touchpoints. O resultado foi uma operação mais enxuta, com redução de custos e um ciclo de descoberta e desenvolvimento muito mais ágil. Assim, a LATAM Airlines segue avançando em seu propósito de elevar cada viagem, sempre.

