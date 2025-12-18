LATAM Airlines se ha consolidado como la mayor aerolínea de América Latina, alcanzando un récord de 82 millones de pasajeros transportados en 2024. Con una trayectoria que la ha mantenido a la vanguardia de la industria aeronáutica regional, su propósito es claro: elevar cada viaje, siempre.

Un pilar clave de esta ambición es eMantto, su iniciativa de transformación hacia el mantenimiento digital. El programa refuerza la seguridad y la confiabilidad de las aeronaves mediante el uso de herramientas digitales que reducen costos operativos y aumentan la productividad. LATAM se enorgullece de su puntualidad y sabe que esta es el resultado directo de una operación eficiente.

Desafío: La tecnología aeronáutica se transforma tras el COVID-19

Tras los retos enfrentados durante el COVID-19, tres tendencias emergentes están remodelando rápidamente el sector de las aerolíneas:

Las expectativas de los clientes son más altas que nunca, lo que obliga a las aerolíneas a priorizar experiencias personalizadas y recorridos fluidos y sin interrupciones.

Las restricciones financieras han limitado las estrategias de crecimiento tradicionales, como la expansión de la flota. En lugar de esto, el enfoque se ha desplazado hacia tecnologías digitales que impulsan la eficiencia y maximizan los recursos existentes.