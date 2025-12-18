LATAM Airlines se ha consolidado como la mayor aerolínea de América Latina, alcanzando un récord de 82 millones de pasajeros transportados en 2024. Con una trayectoria que la ha mantenido a la vanguardia de la industria aeronáutica regional, su propósito es claro: elevar cada viaje, siempre.
Un pilar clave de esta ambición es eMantto, su iniciativa de transformación hacia el mantenimiento digital. El programa refuerza la seguridad y la confiabilidad de las aeronaves mediante el uso de herramientas digitales que reducen costos operativos y aumentan la productividad. LATAM se enorgullece de su puntualidad y sabe que esta es el resultado directo de una operación eficiente.
Desafío: La tecnología aeronáutica se transforma tras el COVID-19
Tras los retos enfrentados durante el COVID-19, tres tendencias emergentes están remodelando rápidamente el sector de las aerolíneas:
Las expectativas de los clientes son más altas que nunca, lo que obliga a las aerolíneas a priorizar experiencias personalizadas y recorridos fluidos y sin interrupciones.
- Las restricciones financieras han limitado las estrategias de crecimiento tradicionales, como la expansión de la flota. En lugar de esto, el enfoque se ha desplazado hacia tecnologías digitales que impulsan la eficiencia y maximizan los recursos existentes.
- Las aerolíneas están adoptando tecnologías avanzadas para crear nuevos estándares tanto en la experiencia del cliente como en las operaciones diarias.
La solución: Aumentar la eficiencia operativa a través de software de mantenimiento aeronáutico
Para abordar este desafío, LATAM encargó al equipo de eMantto la tarea de examinar minuciosamente y transformar sus operaciones de mantenimiento de aeronaves, una de las funciones más complejas, de mayor costo y más críticas para la seguridad de cualquier aerolínea.
eMantto estableció cuatro áreas clave para la optimización de las operaciones y la reducción de costos:
Maximizar la confiabilidad y la disponibilidad a través del mantenimiento de las aeronaves.
Optimizar los costos totales de mantenimiento.
Garantizar el cumplimiento de los más altos niveles de seguridad.
Evitar cualquier impacto en la experiencia del pasajero.
eMantto eligió formar una alianza con Thoughtworks debido a su compromiso con la excelencia en ingeniería, la gestión del cambio, el soporte estratégico y su historial comprobado en el fortalecimiento de equipos mediante la innovación digital.
Impulsando la transformación digital a través del descubrimiento continuo
La transformación digital comenzó con la aplicación del framework Lean Value Tree. Esto permitió conectar las prioridades estratégicas con los desafíos concretos que eMantto enfrentaba en las operaciones diarias de mantenimiento, asegurando que los equipos trabajaran con KPIs y OKRs claros y enfocados en resultados medibles.
El equipo de Thoughtworks no solo reforzó las mejores prácticas de desarrollo, sino que también impulsó un cambio de mentalidad hacia una cultura de experimentación. La gestión del cambio fue clave para empoderar al equipo de eMantto, creando un entorno que favorece la prueba, el aprendizaje y el descubrimiento continuo. Así, pudieron trabajar de forma iterativa, validar hipótesis y evolucionar sus procesos sobre la marcha.
Esta mejora en la eficiencia operativa fue liderada por el recién creado Value Exploration Squad, un equipo dedicado a acelerar la generación de valor en eMantto y en la transformación digital de LATAM. Su misión era validar hipótesis de negocio, dimensionar el impacto potencial de la transformación y habilitar un go-to-market más ágil y estratégico.
Con un enfoque multidisciplinario que combinó diseño y producto, análisis de datos y herramientas de IA como Dovetail, el equipo logró extraer insights de información cualitativa y optimizar aún más el proceso de mantenimiento.
Thoughtworks entendió nuestra necesidad de mantenernos a la vanguardia, con agilidad y eficiencia. A través de esta colaboración, desarrollamos las herramientas necesarias para fortalecer nuestras operaciones diarias en LATAM.
Resultados: Revolucionando la tecnología aeronáutica y mejorando la eficiencia operativa
El resultado de la colaboración entre eMantto de LATAM y Thoughtworks generó beneficios financieros significativos y optimizaciones de procesos, incluyendo:
Aceleración del 50% en la activación de nuevos touchpoints mediante la exploración de valor
Ahorro de US$ 50 millones en la operación de eMantto
Tasa de adopción del 92 % de las nuevas tecnologías entre los equipos de eMantto
Calificación de satisfacción de 4,7 (sobre 5) en el equipo de operaciones de eMantto
Evolucionar un sistema no sucede de la noche a la mañana, y el equipo de Thoughtworks supo cómo medir nuestro impacto en cada etapa. Eso nos permitió adoptar un enfoque iterativo, aprender en el camino y fortalecer nuestros procesos con una visión de largo plazo.
Mirando hacia el futuro: Mejorando las operaciones, reduciendo el downtime y explorando nuevos touchpoints
eMantto continúa desarrollando y perfeccionando sus operaciones y soluciones digitales, gestionando actualmente diez herramientas distintas que abarcan los touchpoints clave en las operaciones de mantenimiento aeronáutico de LATAM. Este ecosistema de herramientas respaldará todo el recorrido digital, desde la planificación centralizada del mantenimiento de las aeronaves hasta el trabajo de ingeniería en tierra.