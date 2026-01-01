Servicios Financieros
La industria de servicios financieros atraviesa una tormenta perfecta. Fuerzas complejas y aceleradas están transformando la cadena de valor de cada mercado financiero.
¿Cómo crecer de forma orgánica cuando los recursos, el presupuesto y la atención ejecutiva se disputan por múltiples frentes? Tanto los grandes bancos establecidos como las fintech en expansión recurren a nuestro profundo conocimiento en servicios de tecnología financiera para crecer ante una disrupción sin precedentes.
La industria de servicios financieros atraviesa una tormenta perfecta. Fuerzas complejas y aceleradas están transformando la cadena de valor de cada mercado financiero.
¿Cómo crecer de forma orgánica cuando los recursos, el presupuesto y la atención ejecutiva se disputan por múltiples frentes? Tanto los grandes bancos establecidos como las fintech en expansión recurren a nuestro profundo conocimiento en servicios de tecnología financiera para crecer ante una disrupción sin precedentes.
Pagos en tiempo real: ¿Están los bancos preparados para capitalizar las oportunidades de ingresos? Con la demanda de pagos en tiempo real que se disparan para alcanzar máximos récord, la necesidad de velocidad nunca ha sido mayor. Pero, ¿puede tu transformación seguir el ritmo? Inicia tu viaje hacia los pagos instantáneos con nuestros últimos conocimientos.
Nuestra experiencia en el sector
El sector de los seguros se enfrenta a una revolución digital con desafíos como la suscripción compleja, el procesamiento ineficiente de reclamaciones y la creciente demanda de servicios personalizados. Nuestras soluciones innovadoras ayudan a los clientes a transformar sus operaciones de seguros adoptando tecnologías emergentes, integrando socios, empoderando a los asesores y mejorando la experiencia de reclamaciones, todo ello manteniendo a los clientes en el centro.
Las empresas de pago actuales se enfrentan a una presión cada vez mayor para adaptarse a la digitalización, los cambios normativos y la evolución de las expectativas de los clientes. Nos asociamos con los clientes para desarrollar servicios de pago flexibles y seguros que satisfagan las necesidades cambiantes de las empresas actuales. Descubre cómo podemos ayudarte a modernizar tu tecnología, agilizar las operaciones y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes
El panorama de la gestión patrimonial está evolucionando rápidamente. Los inversores actuales esperan experiencias digitales personalizadas, lo que obliga a las empresas tradicionales a competir con las fintech ágiles que ofrecen soluciones innovadoras. Nos asociamos con los clientes para fortalecer sus ofertas, modernizar su tecnología y aprovechar los datos y la IA para satisfacer estas nuevas demandas
Transformación de operaciones complejas a gran escala a una entrega de valor flexible y continua
TBC Bank, la institución financiera líder de Georgia, se asoció con Thoughtworks en un viaje de transformación digital. Al adoptar prácticas ágiles y reestructurar las operaciones diarias, el banco redujo el tiempo de comercialización en un 60%, lo que aumentó la eficiencia y la satisfacción de los empleados.
Nuestros clientes incluyen
Nos asociamos con algunas de las principales organizaciones de servicios financieros del mundo, desde empresas escalables hasta empresas globales de Fortune 500.
Thoughtworks nos ayudó a gestionar la transformación para lograr el tiempo de comercialización y la calidad deseados para las áreas más estratégicas de nuestro negocio, mientras que el coaching y el conocimiento que obtuvimos de nuestra colaboración nos permitieron escalar de forma independiente la transformación para otras áreas cuando fue necesario.
Perspectivas del sector
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Adoptamos un enfoque centrado en el cliente para todo lo que hacemos, incluidas nuestras asociaciones. Trabajamos con socios seleccionados para ofrecer una variedad de soluciones que satisfagan las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes. Combinando el alcance global con un toque local, aprovechamos nuestra red de socios de confianza para acelerar la escala, la velocidad y los resultados que ofrecemos a nuestros clientes de banca, servicios financieros y seguros.
Nuestras capacidades con AWS