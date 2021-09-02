MQTT y su importancia como protocolo IoT

Anfitrión del podcast Javiera Laso y Antonio Gallardo | Invitado del podcast María José Briceño
September 02, 2021 | 30 min 10 sec
Breve resumen
Hoy en día en la internet de las cosas sabemos que la comunicación en tiempo real y la localización son claves para estar conectados, desde el taxi que tomamos hasta la comida que pedimos con delivery. María José nos contará desde el punto de vista de una persona desarrolladora, cómo es esto posible y qué tecnologías se utilizan para este fin.
Nombre del episodio
Publicado
Cómo construir un plan de carrera efectivo en software
Claves para un Product Discovery significativo
Navegando la complejidad en el desarrollo de software
Más allá del código con videojuegos, desarrollo ágil y XP
Software opinativo
Cultura, software y cambio
Conferencia técnicas: Detrás del micrófono
El arte del diseño de software
Programando con IA, ¿Revolución o exageración?
¿Cómo se desarrolla en Cuba?
La entrega de valor no es solo un cambio técnico
Equipos de alto rendimiento con gente normal
La carga cognitiva como métrica para evolucionar tus equipos
NoEstimates mito o verdad
Todo lo que necesitas saber sobre Data Mesh
El rol de QA en equipos multidisciplinarios, multivendors y multidisciplinales
El futuro del trabajo remoto y presencial
Diseño Conversacional: Acortando la brecha máquina-humana
Shift Left Quality: Una visión holística de la calidad en el software
Explorando el diseño ético y la tecnología responsable
El Enfrentamiento entre Producto y Tecnología
Buenas prácticas en el desarrollo de software: historias de terror y éxito
La evolución del tester al estratega
Los retos de la infraestructura como código
Infraestructura escalable para habilitar transformaciones digitales
El rol de DevRel, conectando desarrolladores y empresa
Del Background de negocios a Product Manager: La Historia de Sahard
Tech Lead: Conversaciones sobre liderazgo técnico
El poder de la inclusión y accesibilidad en los proyectos: claves para su implementación efectiva
Del Background de negocios a Product Manager: La Historia de Diana
Del Background Técnico a Product Manager: La Historia de Paola
La realidad detrás de la fama de consultoría en el desarrollo de software
Equipos de ingeniería que funcionan: Una inmersión profunda en la eficacia
Product Owner ágil: Una guía para maximizar el valor del producto
La importancia de la pirámide de test en el desarrollo de software
Hablando de Trunk Based Development
Carreras Técnicas en TI
Inteligencia artificial y cambio climático
El Rol de QA como un multiplicador
Sostenibilidad: una nueva característica en arquitecturas de software
Un aliado poderoso: las métricas en el desarrollo
Seguridad en el desarrollo de software
Conoce todo sobre la construcción del Radar Tecnológico
Pairing al descubierto
Programar es para todas: La historia de una mujer en TI
Antipatrones ágiles desde la experiencia
Sistemas de diseño
React tips & tricks y lo nuevo de la versión 18
Hablando de testing
MQTT y su importancia como protocolo IoT
Cambiando de carrera a IT
Construcción de productos digitales: Un Enfoque “Desde las calles”
Programación funcional
DevSecOps: Un enfoque “desde las calles”
Crecimiento saludable de una arquitectura de microservicios
Conceptos, trucos y experiencias de integración continua
Desmitificando el pair programming
APIs como producto
Tendencias en el desarrollo y la arquitectura
Descubre GraphQL
Microservicios: mitos y verdades
Desarrollando aplicaciones seguras
Infraestructura como código
Qué considerar en el desarrollo de aplicaciones móviles