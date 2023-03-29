Comunicación interna como un puente que habilita la cultura, la pertenencia y el liderazgo

Muchas veces subestimamos el impacto que una buena comunicación interna puede tener en una empresa, ya sea grande o pequeña. Uno de los elementos más indispensables a la hora de crear y fortalecer la cultura corporativa es la comunicación interna efectiva. La comunicación interna juega un papel crucial en la creación de una cultura corporativa fuerte y positiva, ya que ayuda a establecer los valores y a fomentar la cohesión y el sentido de pertenencia entre las empleadas y empleados, lo que puede contribuir a un ambiente de trabajo positivo y una cultura corporativa sólida.

En ese sentido, hay tres puntos que son esenciales:

Tener una visión clara de cuáles son los valores de la empresa y cuáles son los comportamientos que no se aceptan. La comunicación de cultura y valores ya es compleja, por lo que debemos comprender claramente qué comunicar antes de crear una estrategia para comunicarlo y reforzarlo. Recordar siempre que la comunicación es un canal de dos vías; el liderazgo necesita escuchar lo que su gente está comunicando, comprender sus necesidades y empatizar con ellos. Diferenciar la comunicación impulsada por el negocio, que se necesita para hacer funcionar el negocio, de la comunicación espontánea entre personas y pequeños grupos y comunidades. La estrategia de Comunicación Interna puede ser un poco más estricta para el primer tipo, apuntando a la eficiencia. Pero la estrategia debe ser más flexible para el segundo, con buenas herramientas, plataformas y también consejos para capacitar a las personas para que sean mejores comunicadoras, sin detener la espontaneidad. Para este segundo grupo no queremos un lenguaje centralizado y homogéneo, sino espontaneidad y creatividad.

Retos y oportunidades

Grandes empresas:

Uno de los principales retos de un departamento de Comunicación Interna es asegurarse de que la información sea efectuada de manera efectiva con todas las empleadas y empleados. Como mencioné anteriormente, una buena comunicación es un canal bidireccional y no solo una transmisión de arriba hacia abajo. Esto puede ser desafiante en una gran empresa debido a la cantidad de gente, de información y a la variedad de departamentos y equipos que pueden tener. Otro desafío común es asegurarse de que la comunicación sea consistente y coherente en toda la empresa, lo que puede ser un desafío en un entorno en constante cambio. Además, el departamento de Comunicación Interna también debe enfrentarse a la necesidad de mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y herramientas de comunicación para poder comunicarse de manera efectiva.

En otro aspecto, la comunicación interna en grandes empresas se puede ver desafiada debido a la probabilidad de que exista gran cantidad de diferentes culturas, lenguas y generaciones, especialmente cuando se trata de una empresa con una fuerza laboral multicultural. Cada generación y algunas diferentes culturas tienen su propia forma de comunicarse y comprender la información, por lo que es importante encontrar un equilibrio.

Además, el crecimiento actual en el trabajo remoto o híbrido trae un área completamente nueva cuando pensamos en involucrarnos y pertenecer sin estar en la misma oficina todos los días. Esto requiere más intencionalidad y más apertura a las herramientas de comunicación asincrónica.

Pequeñas empresas:

Las pequeñas empresas pueden enfrentarse a desafíos adicionales debido a su tamaño y recursos limitados. Por ejemplo, pueden tener una estructura de equipo de comunicación más pequeña y menos recursos para invertir en tecnologías y herramientas de comunicación. Por otro lado, pueden tener una comunicación más cercana y personal con su gente, lo que puede ayudar a mantener una buena comunicación interna sin procesos complejos.

Para quienes les gustan las teorías científicas, la teoría del "número de Dunbar" sugiere que un individuo puede mantener buenas relaciones sociales estables con un número limitado de personas a la vez, generalmente alrededor de 150. Esta teoría se puede aplicar a la estrategia de comunicación interna de una empresa al reconocer la importancia de una comunicación más libre (sin muchos procesos) hasta cierto tamaño de organización al reconocer la importancia de mantener buenas relaciones y comunicación abierta dentro de un pequeño grupo de individuos. La clave está en detectar cuándo empiezan a ser necesarios procesos más complejos, es decir, a partir de qué tamaño deja de ser eficaz la comunicación libre y sin estrategias elaboradas.

Comunicación, gestión de talento y diversidad

En términos de comunicación interna, la gestión del talento y la diversidad son importantes porque pueden influir en la cultura corporativa y en la calidad de la comunicación en la empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene una cultura corporativa inclusiva y que fomenta la diversidad puede tener una comunicación interna también más efectiva y un ambiente de trabajo más positivo.

Los aspectos que debemos cuidar son:

Asegurarnos de escuchar a todos los grupos y siempre intentar tener gran representatividad. Si no prestamos atención, podríamos tener, por poner un ejemplo sencillo, a personas tímidas siendo menos escuchadas que a personas más hablantes y extrovertidas. Tener cuidado de cómo los diferentes mensajes y palabras resonarán en diferentes personas y culturas. Asegurarse de que herramientas y procesos sean inclusivos en términos de accesibilidad. Por ejemplo, aquí en Thoughtworks España, tendremos intérpretes de lenguaje de signos o subtítulos en texto en tiempo real para algunas de las reuniones. La accesibilidad es mucho más que ese ejemplo, y realmente sugiero profundizar en ese tema.

Cómo nos comunicamos internamente y qué nos queda por hacer

En Thoughtworks, siempre estamos trabajando para crear un espacio seguro en el cual las personas puedan decir lo que piensan y ser ellas mismas. Nadie debería necesitar usar una máscara mientras está en el trabajo. Eso y la calidad de personas que tenemos son la clave del éxito en Thoughtworks.

El principal desafío en el futuro próximo es aprender más y más sobre cómo preservar un espacio atractivo, donde las personas sientan que pertenecen, pero en un mundo más remoto. Estamos dando nuestros primeros pasos en esto, con uno de los experimentos que estamos haciendo en España. Es un espacio virtual creado por Thoughtworkers llamado ThoughtAdventure, al estilo del Metaverso, pero parecido a un videojuego clásico. La gente puede pasar el rato allí, conocerse de manera fortuita, tener charlas sueltas y divertirse.