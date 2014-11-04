EnQripta Quito y el Campus Party: Está en nuestras manos!

Thoughtworks Ecuador se unió a varios grupos activistas del Internet libre y software libre del país (Radialistas, Soporte Libre, Infodesarrollo, EPN, y docenas de voluntarios) para organizar el evento EnQripta Quito, una noche completa de criptografía donde se compartieron herramientas y conocimientos sobre encriptación con cientos de estudiantes.

Llevado a cabo en el margen de los tres días del Campus Party, el cual atrajo a más de 3,000 estudiantes y numerosos profesionales del Ecuador, EnQripta Quito fue el espacio donde expertos, periodistas y amantes de la tecnología, compartieron sus criterios de por qué la privacidad en línea es importante y como la encriptación nos permite lograr dicha privacidad en nuestras comunicaciones diarias.



[El Campus Party antes del inicio del evento EnQripta Quito]

Inspirado en el éxito del CryptoRave en Brasil el cual reunió a unas 2,000 personas, llevamos a cabo reuniones en nuestra oficina con todos los colaboradores y organizaciones para compartir las responsabilidades de encontrar expositores, planificar la agenda y crear el material promocional como las tarjetas de identificación, camisetas y pegatinas.



[Uno de los stickers que se usarían en nuestras computadoras después de encriptarlas]

Todos en la oficina de Thoughtworks en Ecuador trabajaron muy duro y participaron de tres días de organización, enseñanza, entrevistas y brindando ayuda para hacer del Campus Party y el EnQripta Quito un gran éxito. Además de las charlas sobre metodologías ágiles, innovación, desarrollo de software, hardware y criptografía, Thoughtworks fue el anfitrión de un hackathon de 24 horas de duración donde grupos de desarrolladores crearon aplicaciones para ayudar a los ciudadanos con varios tipos de problemas de la ciudad. Este incluyó un sistema para amigos y vecinos que les permita ayudarse los unos a los otros en casos de emergencias y otro que ayuda a las personas a encontrar sus mascotas perdidas.



[Una pequeña parte del grupo contentos después de un agotador día de trabajo]

Más acerca del evento EnQripta Quito

El evento tuvo conferencias y presentaciones impartidas por expertos en diferentes áreas, las cuales abarcaron diversos temas tales como: La gobernanza del Internet, las redes sociales y la privacidad, conversaciones seguras, correo electrónico seguro, por qué la privacidad es importante y nos debe preocupar, entre otros.

Entre nuestros presentadores se incluyeron a Ola Bini, desarrollador y experto en seguridad en Thoughtworks; Ricardo Arguello, embajador de la distribución de linux Fedora en Ecuador y experto en software libre; Valeria Betancourt, activista de los Derechos Humanos y el acceso a Internet; Sri Prasanna, desarrollador de la oficina de Thoughtworks en la India; Rafael Bonifaz, presidente de la Asociación de Software Libre el Ecuador (ASLE); Ernesto Medina, desarrollador de la oficina de Thoughtworks Ecuador, y Jenny Torres, investigadora del Departamento de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional.



[Ola presentando los superpoderes de la criptografía]

Adicionalmente, se realizaron talleres con los asistentes donde aprendieron a cómo encriptar sus correos, teléfonos celulares y computadoras, así como otras formas prácticas de protegerse a ellos mismos y a la sociedad. Variadas tecnologías fueron debatidas, incluyendo Pidgin+OTR, Tor, Tails, Orbot, Adium, Thunderbird, Enigmail, etc. Más información sobre estas herramientas la puedes encontrar visitando los sitios web de estos proyectos en esta dirección. Varios de los colaboradores trabajaron muy de cerca con periodistas en el terreno, enseñándoles a cómo proteger sus comunicaciones y sus fuentes de información.

Uno de los momentos memorables de la velada fue la visita a media noche de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien se nos unió desde la embajada de Ecuador en Londres a través de videoconferencia. Assange respondió preguntas de los asistentes durante la hora que duró la videoconferencia e inspiró a muchos a unirse a Thoughtworks en su evento Coding Zone de las 2:00am para aprender más acerca de cómo usar las tecnologías para proteger su información y su privacidad. Finalmente se entregaron premios a aquellos que fueron capaces de aprender de forma más rápida las herramientas.



[Audiencia]

Está en nuestras manos!

Assange habló acerca de varios temas respondiendo preguntas muy variadas, pero me gustaría resaltar dos partes de su charla:

Cuando preguntaron porque alguien debería preocuparse de este tema él dijo deberíamos de empezar a dejar de ser egoístas y pensar en los demás. Esta fue una frase muy poderosa, pero la dejaré a su interpretación luego de escuchar sus palabras. Lo segundo que quiero resaltar es cuando le preguntaron acerca de como el ve el futuro. Su respuesta tuvo dos puntos de vista: una distopía cuando cuando un muy grande, y peligrosamente invisible poder está siendo usado para el control de la población; o un futuro con un internet libre usado en favor de la gente. Cuál de estos depende de nosotros y de lo que hagamos ahora mismo!

Continuando con esta idea, Ola Bini dijo, “La encriptación es la herramienta más importante que tenemos para proteger nuestra privacidad y anonimato. El Internet no es un lugar seguro, enviar correos es como enviar tarjetas postales: cualquiera puede leerla. Súper fácil. La práctica de la encriptación es exitosa cuando mucha gente la usa y la implementa en sus máquinas. Cuando la suficiente cantidad de personas encripta su información, la vigilancia masiva se vuelve mucho más costosa. Por lo tanto, una persona está ayudando a otras a estar más seguras.”

[No nos pueden controlar]