Tecnología Responsable y Género, desde América Latina | Miércoles 30 de Marzo

Para conmemorar el mes de la mujer, queremos crear espacios en donde podamos discutir y reflexionar acerca de temas relacionados con equidad de género, directamente relacionado con Tecnología Responsable.

A medida que la tecnología se convierte en un elemento central en la vida de las personas, en lo que hacen las empresas y en su éxito, la ética de la tecnología debe ser objeto de una mayor atención. A pesar de que la tecnología se está convirtiendo en una parte fundamental de lo que hacen las empresas, no siempre está claro cómo abordar y aplicar la tecnología de forma ética o responsable.