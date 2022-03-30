Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Tecnología Responsable y Género, desde América Latina

Tecnología Responsable y Género, desde América Latina | Miércoles 30 de Marzo

 

Para conmemorar el mes de la mujer, queremos crear espacios en donde podamos discutir y reflexionar acerca de temas relacionados con equidad de género, directamente relacionado con Tecnología Responsable.

 

A medida que la tecnología se convierte en un elemento central en la vida de las personas, en lo que hacen las empresas y en su éxito, la ética de la tecnología debe ser objeto de una mayor atención. A pesar de que la tecnología se está convirtiendo en una parte fundamental de lo que hacen las empresas, no siempre está claro cómo abordar y aplicar la tecnología de forma ética o responsable. 

Agenda

March 30, 2022

15h00 (Ecuador) - 17h00 (Chile)

Tecnología Responsable y Género, desde América Latina.

María Belén Albornoz (Ecuador), Camila Cordero Flores (Chile) & Larissa Santiago (Brazil)

Speakers

Investigadora y miembro del Laboratorio de Ciencia, Sociedad y Tecnología- Ecuador. Profesora de FLACSO Ecuador. 

Coordina espacios online y offline junto a las Blogueiras Negras. Es miembro de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora (ARMADD), de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe, de la Red de Ciberactivistas Negras, de #MeRepresenta, de Enegrecer la Política y de la Red de Colaboradoras de la Universidad Libre Feminista.

Periodista U. de Chile, Diplomada en UX Content Strategy de la PUCV. Especializada en Experiencia de Usuario y ciberseguridad con enfoque de género y voluntaria en Más Mujeres en UX Chile y Technovation Girls. Co-fundadora de Conectadas Sin Miedo (ex @hablemosdeciberacoso), organización que busca concientizar sobre la Violencia de Género Digital.

