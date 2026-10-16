En este episodio de Hablando de Software, Javier López conversa con Jesús Alonso,Software Craftsman en Thoughtworks, y Carlos Cabero, Senior Software Engineer y Tech Lead en Next, sobre la “física del software”: los principios y límites que siguen presentes en el desarrollo, incluso con la llegada de la IA. Hablan sobre velocidad, buenas prácticas, entropía, deuda cognitiva y transferencia de conocimiento, y analizan cómo aprovechar la IA sin perder de vista lo aprendido durante décadas sobre cómo construir y mantener software.