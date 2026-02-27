Cómo pasamos de servidores físicos a infraestructura invisible

En este episodio, Javier López conversa con Diego García, Principal Infrastructure Consultant en Thoughtworks España, sobre cómo ha cambiado la infraestructura en las últimas dos décadas. De los servidores físicos y la planificación rígida a la virtualización, la nube y la infraestructura como código. Hablan de VMware, Docker y Kubernetes, de los trade-offs entre velocidad y eficiencia, del coste real del cloud, del legado en YAML, serverless y el papel de los LLMs. Una conversación clara sobre cómo evolucionó la infraestructura y por qué la complejidad no desaparece, solo cambia de lugar.