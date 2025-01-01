Nuestro proceso de aplicación

Una mejor forma de entrevistar. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para conectar.

En Thoughtworks no creemos que las entrevistas deban sentirse como exámenes. Las vemos como experiencias compartidas: una forma de que conozcamos quién eres y de que tú también te hagas una idea de quiénes somos. ¿Nuestro objetivo? Un proceso reflexivo, humano y basado en resultados reales, no en reglas rígidas o prestigio en un papel.

Te invitamos a presentarte tal como eres, con autenticidad y honestidad. No necesitas encajar en un molde ni actuar. Las mejores conversaciones suceden cuando las personas se sienten libres de ser quienes son. Por eso, nuestro proceso está diseñado para crear un ambiente respetuoso e inclusivo, donde puedas expresarte abiertamente, sentirte en confianza y ser valorado por tu verdadero yo.