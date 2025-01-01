Continuous Delivery hilft großen Unternehmen, so schlank, agil und innovativ wie Startups zu werden. Dank zuverlässiger, risikoarmer Releases sorgt Continuous Delivery dafür, dass Software beständig an Benutzerfeedbacks, Marktveränderungen und Änderungen in der Unternehmensstrategie angepasst wird. Test, Support, Entwicklung und Betrieb arbeiten als ein Bereitstellungsteam zusammen, um den Prozess der Entwicklung, des Testens und der Freigabe zu automatisieren und zu optimieren.