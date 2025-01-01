Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Continuous Delivery

Continuous Delivery hilft großen Unternehmen, so schlank, agil und innovativ wie Startups zu werden. Dank zuverlässiger, risikoarmer Releases sorgt Continuous Delivery dafür, dass Software beständig an Benutzerfeedbacks, Marktveränderungen und Änderungen in der Unternehmensstrategie angepasst wird. Test, Support, Entwicklung und Betrieb arbeiten als ein Bereitstellungsteam zusammen, um den Prozess der Entwicklung, des Testens und der Freigabe zu automatisieren und zu optimieren.

Thoughtworks ist ein Pionier bei Continuous Delivery (CD), einer Reihe von Prinzipien und Praktiken, die die Frequenz mit der Software zuverlässig produktiv ausgeliefert werden kann, drastisch erhöhen.

