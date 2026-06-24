Eine zukunftssichere Datenplattform für schnellere Erkenntnisse und mehr Innovationskraft

Herausforderung: Mehr Wert aus Daten schöpfen
Seit 140 Jahren steht Bosch für Innovation und Qualität. Als Teil der Bosch-Gruppe beliefert Bosch Mobility Aftermarket Werkstätten weltweit mit Diagnosesystemen, Werkstattausrüstung sowie Ersatzteilen für Pkw und Nutzfahrzeuge. Angesichts des breiten Produktportfolios und der globalen Kundenbasis spielt die intelligente Nutzung von Daten eine entscheidende Rolle, um die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und Geschäftspotenziale frühzeitig zu erkennen.
Bereits vor der Zusammenarbeit mit Thoughtworks verfügte Bosch Mobility Aftermarket über eine umfassende Reporting-Landschaft. Mit steigenden Anforderungen und einer wachsenden Zahl an Datenquellen wurde jedoch deutlich, dass die bestehende Architektur ihren Grad an Flexibilität und Skalierbarkeit erhöhen musste. Ziel war es, Daten schneller verfügbar zu machen und den Fachbereichen zuverlässige Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen bereitzustellen.
Lösung: Moderne Datenplattform als Grundlage für zukünftiges Wachstum
Gemeinsam mit Thoughtworks entschied sich Bosch Mobility Aftermarket für die Modernisierung seiner Datenplattform. Nach einer intensiven Analyse der bestehenden Landschaft sowie der Anforderungen und Prioritäten der verschiedenen Stakeholder entstand ein Lösungsansatz auf Basis von Microsoft Azure und Databricks.
Bereits nach drei Monaten stand ein Minimum Viable Product (MVP) der neuen Plattform zur Verfügung. Von Beginn an wurde die Lösung so konzipiert, dass sie mit den Anforderungen des Unternehmens mitwachsen, komplexe Datenverarbeitungsprozesse effizient unterstützen und sich flexibel an zukünftige Anforderungen anpassen kann.
Mittlerweile hat sich die Plattform weit über die ursprüngliche MVP-Phase hinaus entwickelt. Zusätzliche Datenquellen und Datenpipelines wurden integriert und immer mehr mehr Fachbereich nutzen die Plattform, um datengetriebene Entscheidungen zu treffen.
Neben der technologischen Modernisierung stand insbesondere der Aufbau interner Kompetenzen im Mittelpunkt. Durch gezieltes Coaching und praxisnahe Trainings unterstützte Thoughtworks die Teams von Bosch Mobility Aftermarket dabei, moderne Engineering-Praktiken zu etablieren und technische Exzellenz nachhaltig zu verankern.
Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen geschaffen, um künftig auch Anwendungsfälle im Bereich Künstliche Intelligenz und Advanced Analytics erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam entwickelten Bosch Mobility Aftermarket und Thoughtworks einen klaren Fahrplan, um vielversprechende KI-Anwendungen gezielt zu priorisieren und schrittweise produktiv einzusetzen.
Ergebnis: Von Stunden zu Minuten
Die neue Datenplattform ermöglicht Bosch Mobility Aftermarket, schneller auf Marktveränderungen und neue Anforderungen zu reagieren. So konnte die Aktualisierungszeit von Power BI-Reports von vier bis fünf Stunden auf rund fünf Minuten reduziert werden. Fachbereiche erhalten dadurch deutlich schneller die Informationen, die sie für ihre Entscheidungen benötigen.
Gleichzeitig wurde das interne Engineering-Team befähigt, die Plattform eigenständig weiterzuentwickeln, hohe Standards bei Performance und Data Governance sicherzustellen und neue Anwendungsfälle selbstständig umzusetzen.
Der Nutzen der Plattform zeigte sich bereits früh. Immer mehr Geschäftsbereiche wollten die Lösung ebenfalls nutzen, sodass aus einem einzelnen Modernisierungsprojekt schrittweise eine unternehmensweite Datenplattform entstand.
Der Erfolg dieser Initiative zeigt, wie wichtig technische Exzellenz und eine partnerschaftliche, zukunftsorientierte Zusammenarbeit sind. Bosch Mobility Aftermarket verfügt heute über ein leistungsfähiges und zugleich flexibles Datenfundament, das mehr geschäftliche Agilität ermöglicht. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über ein Team mit den Fähigkeiten und der Eigenständigkeit, um auch künftig ambitionierte Vorhaben erfolgreich umzusetzen.