Eine zukunftssichere Datenplattform für schnellere Erkenntnisse und mehr Innovationskraft

Lösung: Moderne Datenplattform als Grundlage für zukünftiges Wachstum

Gemeinsam mit Thoughtworks entschied sich Bosch Mobility Aftermarket für die Modernisierung seiner Datenplattform. Nach einer intensiven Analyse der bestehenden Landschaft sowie der Anforderungen und Prioritäten der verschiedenen Stakeholder entstand ein Lösungsansatz auf Basis von Microsoft Azure und Databricks.

Bereits nach drei Monaten stand ein Minimum Viable Product (MVP) der neuen Plattform zur Verfügung. Von Beginn an wurde die Lösung so konzipiert, dass sie mit den Anforderungen des Unternehmens mitwachsen, komplexe Datenverarbeitungsprozesse effizient unterstützen und sich flexibel an zukünftige Anforderungen anpassen kann.

Mittlerweile hat sich die Plattform weit über die ursprüngliche MVP-Phase hinaus entwickelt. Zusätzliche Datenquellen und Datenpipelines wurden integriert und immer mehr mehr Fachbereich nutzen die Plattform, um datengetriebene Entscheidungen zu treffen.

Neben der technologischen Modernisierung stand insbesondere der Aufbau interner Kompetenzen im Mittelpunkt. Durch gezieltes Coaching und praxisnahe Trainings unterstützte Thoughtworks die Teams von Bosch Mobility Aftermarket dabei, moderne Engineering-Praktiken zu etablieren und technische Exzellenz nachhaltig zu verankern.

Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen geschaffen, um künftig auch Anwendungsfälle im Bereich Künstliche Intelligenz und Advanced Analytics erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam entwickelten Bosch Mobility Aftermarket und Thoughtworks einen klaren Fahrplan, um vielversprechende KI-Anwendungen gezielt zu priorisieren und schrittweise produktiv einzusetzen.