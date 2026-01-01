该术语描述了内部技能的设置，这些技能具有特定的网络安全技能，即攻击、防御或两者的结合。
大多数组织定期测试其安全系统和协议。您可能听说过在网络安全背景下被提及的“红队”、“蓝队”、“紫队”。简单来说，红队是渗透测试团队。蓝队是抵御红队的团队。对“紫队”的最佳解释为：其不是特定的团队，而是红队和蓝队之间的永久动态模式，在这种状态下，红队和蓝队可以相互学习。
它是什么？
网络安全需要成为一种有机的、不断发展的战略，根据新的信息和潜在威胁而变化。构建代表攻击、防御或协作的团队可以非常有效地提高安全性。
从历史上看，许多组织都采用红队和蓝队法（攻击者与防御者）。但是，世界已放弃依赖周边产品来保护您的组织免受外部威胁的概念。引入紫队思维（信息、想法和实践共享）提供了一种在敏捷交付环境中特别有效的方法。
有何益处？
通过分享知识，您可以提高安全工作的整体有效性，从而使您能够更快地检测和处理威胁。
需考量的因素？
许多组织传统上利用第三方进行漏洞测试和渗透测试，且可能不具备所述的“红队”内部技能。即使它们确实存在，将其与蓝队整合，并使其潜在地作为软件开发团队的一部分，也是巨大的文化挑战。
如何应用？
我们看到越来越多的政府部门和企业采用这种方法来应对安全威胁。紫队是一种思维模式，其通知蓝队了解攻击者的想法，并学习攻击者使用的进攻战术和技术。
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