该术语描述了内部技能的设置，这些技能具有特定的网络安全技能，即攻击、防御或两者的结合。

大多数组织定期测试其安全系统和协议。您可能听说过在网络安全背景下被提及的“红队”、“蓝队”、“紫队”。简单来说，红队是渗透测试团队。蓝队是抵御红队的团队。对“紫队”的最佳解释为：其不是特定的团队，而是红队和蓝队之间的永久动态模式，在这种状态下，红队和蓝队可以相互学习。