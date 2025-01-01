O que líderes de negócios devem fazer quando as formas atuais de trabalho não funcionam mais? Mudanças maciças na tecnologia e nas expectativas de clientes convenceram muitas empresas de que seus modelos de negócios exigirão uma revisão fundamental no curto prazo, seja na forma de criar novos produtos ou serviços, ou no desenvolvimento de fontes de receita totalmente novas.
Maneiras como a principal atividade comercial de uma organização se transformará nos próximos 3 anos
Quando esse nível de mudança é necessário, investimentos fragmentados em novas tecnologias ou talentos não serão suficientes. As organizações precisam atualizar seu design interno, para permitir a execução de novas estratégias centradas na entrega de valor para clientes. Os modelos operacionais antigos precisam ser atualizados para que a empresa possa se adaptar e prosperar em condições digitais voláteis.
Movimento constante: o modelo operacional digital em ação
Estratégia de negócio
O valor para clientes geralmente é definido como um objetivo final. Porém, em um modelo operacional pronto para o digital, é a principal consideração e permeia todos os processos, da tecnologia à governança e gerenciamento de portfólio. Líderes empresariais podem definir o tom baseando as prioridades estratégicas nos resultados que a empresa está buscando oferecer a clientes, em vez de considerações internas, como receita ou ROI. Também é vital que essas prioridades sejam concretas, nítidas e amplamente divulgadas.
“Existem três grandes questões que um modelo operacional precisa resolver ou responder. Como trabalhamos? Como investimos? E como nos adaptamos rápido o suficiente?”
Jim Highsmith, consultor executivo na Thoughtworks
Gestão de portfólio
Em um modelo operacional alinhado ao valor para clientes, as decisões de quais produtos ou soluções investir são baseadas no que a empresa espera ajudar clientes a alcançar. Os muitos caminhos possíveis para esse resultado podem ser seguidos como uma série de "apostas" do portfólio, cada uma das quais pode ser designadas a equipes com métricas explícitas de sucesso. Isso requer tolerância ao risco e autonomia das equipes, além de disposição para deixar de lado as métricas tradicionais. Mas a recompensa é a capacidade de explorar uma gama de possibilidades potencialmente inovadoras e criar uma base para a inovação de produtos.
A estratégia da Thoughtworks em uma empresa enxuta
Arquitetura de produtos e entrega ágil
As empresas digitais modernas baseiam os roteiros de produtos nas necessidades de clientes e nos pontos de dor – não no que é ditado pelo mercado. O modelo operacional deve ser projetado para garantir que o aprendizado de clientes seja constante desde os primeiros estágios de desenvolvimento, considerando as iterações futuras do produto. Para muitas empresas, isso exigirá um grau de mudança tecnológica – bem como desconforto ocasional quando as opiniões de clientes ficarem mais transparentes. No entanto, as organizações costumam ter um desempenho melhor como resultado.
Retorno total para stakeholders em empresas com índices de satisfação de cliente acima e abaixo da média
Novos modelos de liderança
Novos modelos operacionais precisam ser suportados por novas formas de governança. Líderes empresariais devem se sentir confortáveis em transferir mais decisões para as equipes voltadas para clientes e mudar seu vocabulário para refletir o novo foco da empresa nos resultados de clientes, em vez das métricas tradicionais de desempenho. Acima de tudo, líderes precisam saber contar histórias – porque as pessoas em todos os níveis da organização precisam ser empáticas com as preocupações de clientes e inspiradas no valor que elas têm para a criação.
“Uma habilidade que recebe pouco investimento e é pouco reconhecida é a capacidade de contar histórias. A arte de contar histórias pode anular a resistência inata e entusiasmar as pessoas, e isso é realmente necessário para muitas lideranças que estão tentando fazer mudanças.”
Linda Luu, líder de estratégia de produto e gestão de portfólio na Thoughtworks
Garantindo a evolução dos modelos operacionais
Um modelo operacional revitalizado pode fazer muito mais do que digitalizar fluxos de trabalho e linhas de produtos existentes ou aprimorar a resiliência da empresa. Ao estabelecer ciclos de feedback que garantem conhecimento sobre clientes e o foco em filtros de valor na tomada de decisões estratégicas, ele pode criar a capacidade de reinvenção contínua exigida pelo ambiente de negócios atual, apontando o caminho para novas oportunidades e promovendo um envolvimento mais profundo com a base de clientes.
“A única vantagem competitiva de qualquer organização será a capacidade de aprender um pouco mais rápido do que sua concorrência. No futuro, essa será a arma secreta.”
David Robinson, líder de transformação de negócios na Thoughtworks
