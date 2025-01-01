Gestão de portfólio

Em um modelo operacional alinhado ao valor para clientes, as decisões de quais produtos ou soluções investir são baseadas no que a empresa espera ajudar clientes a alcançar. Os muitos caminhos possíveis para esse resultado podem ser seguidos como uma série de "apostas" do portfólio, cada uma das quais pode ser designadas a equipes com métricas explícitas de sucesso. Isso requer tolerância ao risco e autonomia das equipes, além de disposição para deixar de lado as métricas tradicionais. Mas a recompensa é a capacidade de explorar uma gama de possibilidades potencialmente inovadoras e criar uma base para a inovação de produtos.