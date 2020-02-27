Você está mudando a linguagem que usa, as perguntas que faz e ficando confortável com uma relativa falta de controle.

“Uma habilidade que recebe pouco investimento e é pouco reconhecida é a capacidade de contar histórias”, adiciona Luu. “De que outra maneira você dá vida a experiências de cliente e ajuda a construir empatia com quem não estava nas sessões de pesquisa de clientes, e que está ouvindo sobre uma mudança de direção pela primeira vez? A arte de contar histórias pode anular a resistência inata e entusiasmar as pessoas, e isso é realmente necessário para muitas lideranças que estão tentando fazer mudanças.”









Garantindo a evolução dos modelos operacionais

Um modelo operacional revitalizado pode fazer muito mais do que digitalizar fluxos de trabalho e linhas de produtos existentes, ou melhorar a capacidade da empresa de se adaptar. Ele pode pavimentar o caminho para a reinvenção em grande escala, com base em novos modelos de negócio e níveis mais profundos de engajamento com a base de clientes.

Segundo Robinson, ampliar os ciclos de feedback que informam o desenvolvimento do produto para o resto da empresa é um passo fundamental na construção de um modelo operacional duradouro.

“Organizações que pensam em um sentido evolucionário entendem a ideia de que o feedback de clientes orienta as decisões acerca do futuro de um produto. Mas onde as coisas começam a dar errado é no conjunto seguinte de ciclos, que consiste em pegar os resultados dos investimentos e colocá-los de volta onde as decisões de priorização são tomadas – e de volta à estratégia, para que a informação sobre a criação de valor seja enviada de volta ao topo”, ele explica. “Com isso, você tem, em cada nível, um processo iterativo que pode melhorar – e depois você se concentra em acelerá-lo. Você essencialmente tem melhoria contínua para seu modelo operacional incorporada na maneira que você opera.”

“Ciclos de feedback são muito importantes, e não apenas dentro dos times”, concorda Luu. “Se você vir times fazendo retrospectivas, se você ouvir líderes perguntando o que os times aprenderam, em vez de por que algo falhou, para mim, isso é evidência de que você criou uma nova maneira sustentável de trabalhar. É aí que ela se torna parte do DNA.”

A reinvenção genuína, diz Highsmith, requer a “mudança de uma mentalidade de planejar e executar – em outras palavras, planejamos tudo no começo e depois fazemos – para uma mentalidade de visualizar e explorar. Visualizamos aonde queremos ir no futuro e depois exploramos essa visão. Algumas vezes, damos de cara com becos sem saída e temos que voltar, e outras vezes avançamos. Mas é como um ciclo de vida inovador, experimental”.

Basear um modelo operacional nessa tolerância para experimentar e falhar requer coragem organizacional. Mas, como aponta Robinson, em uma economia digital, é a única maneira real de cultivar uma vantagem. “A única vantagem competitiva de qualquer organização será a capacidade de aprender um pouco mais rápido do que sua concorrência”, ele diz. “No futuro, essa será a arma secreta.”

Para ler mais sobre como seu modelo operacional pode ajudar seu negócio a se adaptar e evoluir no ritmo da mudança, confira o livro de David, Jim e Linda: Edge: Value-Driven Digital Transformation.