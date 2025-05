Mas essa tendência traz consigo uma série de questões:

Qual deve ser o papel da IA no processo de desenvolvimento e em que fase do ciclo de vida ela é mais eficaz?

Quais são os riscos de delegar cada vez mais aspectos do desenvolvimento e da engenharia de software às ferramentas de IA?

De que forma o papel do talento humano mudará em um espaço cada vez mais impulsionado pela IA?

Por quanto tempo as respostas a qualquer uma das perguntas acima permanecerão válidas à medida que a tecnologia continua a evoluir?

Com base em seus primeiros trabalhos em engenharia de software com IA (AIFSE), as profissionais da Thoughtworks chegaram a várias conclusões relevantes para engenheiras e líderes empresariais:

A adoção da IA não é tão avançada quanto pode parecer à primeira vista. "A maioria das desenvolvedoras e engenheiras estão usando ferramentas de IA criadas para fins específicos, com escopo reduzido a um subconjunto limitado de código", destaca Fowler.

A engenharia de software com IA vai além da programação. A "verdadeira" AIFSE é um processo colaborativo e iterativo de ponta a ponta, projetado para aproveitar o potencial da IA desde o início — ou seja, desde a definição do escopo de um produto de software até o suporte e a manutenção a longo prazo. Os assistentes de programação podem servir como uma porta de entrada, mas "apenas um pequeno número de empresas está tentando fazer mais do que isso, ou tratar a AIFSE como mais do que uma nova ferramenta que não requer nenhuma gestão de mudança", afirma Birgitta Boeckeler, Global Lead de AI-Assisted Software da Thoughtworks.

"Existe um potencial significativo na área de testes, mas as barreiras são que, em algumas áreas, as ferramentas ainda não estão totalmente disponíveis — ou as pessoas estão esperando por ferramentas especializadas quando talvez não precisem delas", acrescenta ela. "Os chatbots com recursos avançados podem realmente levar você muito longe na análise e descrição de requisitos, além de apresentarem uma barreira muito baixa para experimentação."

A modernização de sistemas legados é onde a AIFSE poderá ter maior impacto. As mudanças nas realidades competitivas e o surgimento da IA tornaram a modernização uma prioridade mais urgente para as empresas , mas reformar o patrimônio tecnológico legado continua sendo uma tarefa formidável. A AIFSE promete ajudar as empresas a enfrentar esse desafio.

"[A AIFSE] acelerará significativamente a engenharia reversa, para que não precisemos mais passar meses tentando entender o escopo de um sistema ou presas em uma 'paralisia de análise'", explica Alessio Ferri, Lead Software Engineer da Thoughtworks. "Podemos usar o tempo ganho para aprofundar ou ampliar nossos conhecimentos, aprendendo mais sobre o que estamos fazendo e reduzindo ainda mais os riscos da modernização."