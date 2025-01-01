Perspectives
Introdução: O grande reconhecimento legado
A pressão para modernizar a infraestrutura e as práticas tecnológicas é constante, mas com os eventos recentes tornaram a tarefa ainda mais urgente.
A interrupção global de TI de julho de 2024, desencadeada quando uma atualização problemática do fornecedor de segurança CrowdStrike entrou em conflito com o software amplamente usado da Microsoft, causou um impacto nas empresas em todo o mundo, com estimativas colocando os prejuízos apenas à Fortune 500 em torno de US$ 5 bilhões. A interrupção provou ser especialmente problemática para empresas com sistemas legados desatualizados, como companhias aéreas, que levaram mais tempo para se recuperar.
Mesmo antes desse lembrete doloroso da necessidade de aumentar a resiliência, a maioria dos sistemas estava enfrentando demandas de clientes e mercados que diferem muito do momento em que foram construídos. “Quando você vai além dos limites do que era originalmente esperado de um sistema, sua capacidade de acompanhar o ritmo da mudança entra em questão”, diz Ashok Subramanian, Chefe de Tecnologia da Europa da Thoughtworks. “Os desafios começam a aparecer em termos de mudanças que não acontecem rápido o suficiente, qualidade que não é boa o suficiente ou falhas na experiência do cliente.”
“Quando você vai além dos limites do que era originalmente esperado de um sistema, sua capacidade de acompanhar o ritmo da mudança entra em questão.”
Ashok Subramanian
Chefe de tecnologia, Europa, Thoughtworks
Essas falhas estão acontecendo em parte porque as demandas dos clientes estão mudando. “No passado, as pessoas não esperavam acesso aos sistemas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nem todos os sistemas estavam conectados”, diz Subramanian. “Mas hoje, as organizações não operam em uma ilha - elas operam em um ecossistema. Nesse ecossistema, você precisa trocar dados, e tornou-se cada vez mais evidente que os pontos de intercâmbio onde essas trocas acontecem podem se tornar pontos fracos.
As realidades competitivas também estão forçando muitas empresas a reinventar, diz Shodhan Sheth, Diretor global de modernização empresarial da Thoughtworks. “As empresas têm se diferenciado com a tecnologia há algum tempo; agora há empresas que estão se diferenciando com a adoção mais rápida de paradigmas de tecnologia mais novos”, explica ele. “Se você não conseguir se mover rapidamente e adotar novas tecnologias, sua concorrência adotará mais rapidamente e fará algo diferente, seja uma experiência do cliente mais interessante ou uma melhor eficiência operacional.”
Essas forças significam que a modernização tornou-se um foco não apenas para os CIOs, mas também para o restante da diretoria, com pesquisas mostrando a transformação digital e atualizações tecnológicas liderando a lista de prioridades para CEOs e CFOs este ano.
CEOs ansiosos para revitalizar o setor de tecnologia
“A base de custos é outro fator determinante para a modernização”, diz Tom Coggrave, Consultor principal de plataformas de modernização empresarial e nuvem da Thoughtworks. “Os CIOs são mais responsáveis por esse resultado e estão vendo a manutenção de sistemas legados como um item em constante crescimento em seu balanço patrimonial. Eles estão sentindo a necessidade de agir, mas a transformação necessária do processo de negócios vai direto ao núcleo de sua propriedade tecnológica.”
Outro fator que remodela o cenário são os hiperescaladores de nuvem, muitas vezes em benefício de organizações que podem ter tido dificuldades com a modernização no passado, observa Coggrave. Como os fornecedores de nuvem reconhecem que as empresas estão sendo impedidas e desenvolvem mais serviços e produtos para resolver seus problemas, “ele reduziu o padrão em termos de começar”, diz ele. “Mas ainda há muitas armadilhas no caminho para estar ciente.”
i. Equívocos sobre a modernização
Uma dessas armadilhas é que mesmo o termo “modernização” pode ser enganoso. “A modernização nem sempre é igual a passar para a tecnologia mais recente e melhor”, diz Subramanian. “Há muitos sistemas que estão funcionando há 30 a 40 anos e que ainda conseguem fazer as coisas para as quais foram projetados.”
“A modernização nem sempre é igual à mudança para a tecnologia mais recente e melhor”,
Ashok Subramanian
Chefe de tecnologia, Europa, Thoughtworks
Shodhan acrescenta: “Não importa se você tem um mainframe de 40 anos de idade ou arquitetura de microsserviços nativos em nuvem – se não estiver fazendo o trabalho para você, você precisará mudar. A única coisa a perguntar é: Seus sistemas são adequados para a finalidade?"
Os riscos associados à modernização e aos projetos de modernização de mainframe em particular são relativamente altos. Em um estudo, 86% das empresas pesquisadas relataram tentar a modernização do mainframe no passado, mas apenas 22% disseram ter sido bem-sucedidas.
É por isso que a mensagem da Thoughtworks para os clientes é: “Não faça tudo de uma só vez”, diz Coggrave. “Nosso DNA é tornar tudo incremental e iterativo, e tentar gerar valor a partir de cada parte do trabalho que realizamos. Quando os esforços seguem uma abordagem de grande impacto, o processo tende a ser muito grande, com muitas incógnitas, levando a uma rápida perda de confiança e, muitas vezes, a não alcançar nada.”
“Há vários exemplos de iniciativas de transformação de TI multimilionárias que não acabam agregando valor”, diz Subramanian. “O desafio da substituição por atacado é que não há uma única pessoa dentro de uma organização que tenha o panorama completo do que o sistema faz. Em muitos casos, não é nem mesmo um único sistema; você está falando sobre sistemas de sistemas. É muito arriscado e caro lidar com a modernização em uma etapa.”
Em vez de um salto gigantesco, Subramanian aconselha as empresas a verem a modernização como uma série de “melhorias contínuas que você pode implementar, como introduzir práticas de engenharia modernas em sistemas antigos ou redesenhar partes dos sistemas antigos que superaram o objetivo para o qual foram projetados”.
“Muitas organizações ficam presas na paralisia da análise, tentando encontrar a maneira perfeita de dar início aos programas de modernização”, diz Shodhan. “Mas em nossa experiência, apenas começar com algo é mais importante do que esperar pela coisa perfeita para começar.”
“Defendemos olhar para tudo, mas dividi-lo em partes menores, onde o valor pode ser liberado mais cedo, seja por meio da redução de custos ou novas oportunidades de receita realizadas, ou uma combinação de ambos”, diz Coggrave. “Isso fornece um argumento mais convincente para avançar. Os líderes de negócios começam a ver os benefícios e obter retorno mais cedo, e isso cria um impulso para impulsionar o programa.”
ii. Estabelecendo alinhamento
Uma vez que a modernização esteja em andamento, o alinhamento organizacional é necessário para prepará-la para o sucesso. “A modernização tende a se concentrar na espinha dorsal da tecnologia que apoia um negócio, mas inevitavelmente, as mudanças organizacionais precisarão acompanhar isso”, observa Coggrave.
“A modernização tende a se concentrar na espinha dorsal da tecnologia que apoia um negócio, mas, inevitavelmente, as mudanças organizacionais precisarão acompanhar isso.”
Tom Coggrave
Consultor principal, plataformas de modernização empresarial e nuvem, Thoughtworks
Isso significa garantir que o programa avance as metas de negócios. Para diretores financeiros e empresas de capital aberto, as métricas financeiras podem ser uma consideração principal, especialmente porque os investimentos em modernização podem afetar a forma como as despesas aparecem no balanço patrimonial. No entanto, “esse tipo de mudança precisa reunir as partes interessadas e especialistas no assunto de toda a organização”, destaca Subramanian. “Ele não pode ser liderado apenas por negócios ou tecnologia. O que pode fazer sentido do ponto de vista financeiro pode ter um impacto diferente do ponto de vista tecnológico.”
“Tem que haver algo que você relacione a isso é importante para o negócio”, diz Coggrave. “Por exemplo, se for importante para uma empresa poder entregar novos produtos ao mercado rapidamente, e ela não puder fazer isso porque o mainframe os impede, priorizaríamos a primeira parte de entregar uma pequena parte de um novo produto.”
“Por fim, estamos tentando modernizar para alcançar um bom equilíbrio de benefícios defensivos, como reduzir custos ou riscos, e benefícios ofensivos, como lançar novas ofertas ou aumentar a participação na carteira do cliente, o que tende a ser mais importante”, acrescenta. “Depois de ter clareza sobre o que está visando, você pode descobrir as métricas certas para essas medidas e alimentar isso na conversa de priorização.”
Um problema comum é que algumas pessoas vão querer manter os sistemas com os quais estão familiarizadas, mesmo que estejam repletas de complexidades acidentais devido a restrições históricas ou de conhecimento. “Combater a complexidade envolve desafiar as estruturas de poder existentes, para que a responsabilidade pela mudança tenha que ser, de certa forma, não apenas defendida, mas demonstrada pela liderança sênior”, diz Subramanian.
Encontrar esses defensores é necessário que a modernização demonstre “uma linha de visão real para a estratégia e o propósito do negócio”, diz Shodhan. “O envolvimento comercial é absolutamente necessário, e é importante se conectar a várias camadas de estratégias e metas, porque quando você pode mostrar como seu programa de modernização está fornecendo valor diretamente para a organização, é mais difícil para as pessoas questionarem sua vida útil.”
“Você precisa demonstrar uma nova maneira de fazer as coisas, uma nova maneira de organizar equipes e uma nova maneira de trabalhar com resultados que as pessoas possam apontar e dizer: “É por isso que precisamos fazer o que estamos fazendo”, concorda Subramanian. “Caso contrário, é muito teórico. Um dos desafios para as organizações é tentar criar valor que as pessoas possam ver.”
Embora os riscos possam ser altos, apenas mudanças genuínas no sistema legado que são levadas para a produção manterão o programa no caminho certo e as partes interessadas a bordo.
“As provas de conceito definitivamente têm um lugar, mas às vezes podem prejudicar o esforço, porque as pessoas acreditam que a mudança só é possível em uma "caixa”, explica Subramanian. “A mudança no sistema precisa ser algo que entra em operação diante de usuários reais, mesmo que sejam internos. Mesmo que isso melhore uma pequena coisa, como remover uma etapa para facilitar para o pessoal de atendimento ao cliente encontrar uma informação, isso é fundamental para construir confiança e demonstrar resultados positivos.”
iii. Conhecendo seus sistemas
A modernização também depende do desenvolvimento de uma compreensão profunda das complexidades e dependências da arquitetura legada.
Especialistas da Thoughtworks observam que isso geralmente é ainda mais difícil do que parece. As avaliações holísticas dos sistemas às vezes são prejudicadas pela falta de acesso às pessoas que entendem suas várias partes. “Você tem pessoas que podem entender algumas das características funcionais ou de negócios dos sistemas, depois pessoas que realmente escreveram o código”, diz Subramanian. “Em alguns casos, grandes partes do aplicativo são entregues a um terceiro ou fornecedor que pode ser proprietário de partes diferentes dele. A fragmentação de informações e conhecimento é um desafio fundamental.”
“Há um grande problema em não saber por onde começar a desembaraçar essas bolas de lama, para criar uma seção que você pode levar até o final”, concorda Coggrave. “A prática de moldar o programa é um dos principais desafios, e é por isso que muitos programas de grande impacto falham.”
“Os sistemas estão muito emaranhados internamente”, diz Shodhan. “Como o espaguete, se você puxar um fio, muitos outros vêm com ele, e você nem sempre pode pagar um grande incremento na modernização. Tentamos encontrar uma costura para extrair um pequeno incremento que valha a pena, para servir como o primeiro passo.”
“Os sistemas estão muito emaranhados internamente. Como o espaguete, se você puxar um fio, muitos outros vêm com ele."
Shodhan Sheth
Chefe global de modernização empresarial, Thoughtworks
Às vezes, a questão de por onde começar pode ser clara – por exemplo, se uma instituição financeira precisar cumprir uma mudança regulatória até uma determinada data.
“Nesse caso, há uma clara necessidade de negócios e motivador”, diz Subramanian. “Há um aplicativo que pode ser direcionado quando você sabe que precisa fazer uma mudança e pode quase realizar um raio-x no sistema para poder dizer: Qual é a probabilidade de a mudança ser grande? Quais são os impactos e efeitos colaterais? Isso permite que você planeje muito melhor.”
Se esse tipo de impulsionador de negócios não estiver visível, Subramanian aconselha as organizações a procurarem “pontos problemáticos ou onde as coisas estão continuamente causando pressão”.
“As percepções que entramos em um sistema nos permitem mapeá-lo para necessidades de negócios específicas ou pontos problemáticos, potencialmente até mesmo impulsionadores de receita, apoiados por dados que estamos derivando do sistema”, diz ele. “Isso permite um grau muito maior de confiança no cronograma e no esforço necessário.”
“De uma perspectiva tecnológica, precisamos identificar quais aplicativos e programas independentes estão sendo executados, para que possamos encontrar costuras entre eles para preencher e apoiar a abordagem de arquitetura de transição que precisamos seguir em frente”, diz Coggrave.
“A grande questão para a empresa é: O que é mais importante para você agora?” concorda Shodhan. “É entregar muita receita ou abordar algo que está proporcionando aos seus clientes uma experiência realmente ruim? Nós forçamos os clientes a escolher e nos inclinamos mais em relação a esse valor. Há outros fatores, como complexidade e quanto tempo levará o primeiro passo. Olhamos para todas essas dimensões e criamos uma hipótese que diz que se começarmos com um certo incremento, isso vai gerar um resultado decente.”
Fatores como tolerância ao risco podem ser fundamentais para o andamento de um programa de modernização, observa Coggrave. Ele cita o exemplo de um projeto recente da Thoughtworks para um provedor de infraestrutura nacional, para o qual qualquer quantidade de tempo de inatividade era “impossível”.
Isso levou a Thoughtworks a priorizar a criação de uma solução completa e multifuncional que atendesse às elevadas demandas do cliente por desempenho. “Se estávamos em uma situação diferente em que isso não era tão importante, poderíamos ter dito, vamos dar um impulso e construir um pouco da plataforma enquanto desenvolvemos um novo produto inicialmente, para que possamos obter receita chegando e provar o valor da modernização imediatamente”, diz ele.
iv. Deixando de lado o mainframe
Independentemente de onde eles começam e do que é priorizado, para a maioria das organizações o aspecto mais delicado e intenso do processo de modernização é o esforço para descompactar o mainframe, o hub central no qual muitos sistemas legados se apoiam.
“Todos querem se livrar do mainframe, mas ninguém quer realmente dar o primeiro passo para tentar”, diz Subramanian. “É único mesmo entre os sistemas legados, e provavelmente um dos desafios mais difíceis de enfrentar, parcialmente porque na maioria das instituições, todos os sistemas acabam levando de volta a ele.”
Modernização do mainframe: O antes e o depois
“Muitos mainframes existem há mais tempo do que eu e funcionam com uma combinação de pacotes personalizados e código personalizado, porque não existiam opções prontas para uso”, diz Coggrave. “O maior problema é que as pessoas que trabalharam no sistema ou escreveram esse código podem nem estar mais no setor, e a força de trabalho que pode lidar com esse tipo de modernização legada é reduzida.”
Apesar da dificuldade, Shodhan insiste que as empresas não se sintam sobrecarregadas. “O que digo aos nossos clientes é: Sei que você está ficando assustado porque vê 50 milhões de linhas de código com as quais tem que lidar, mas isso não significa que seu novo sistema será o mesmo”, explica ele. "Provavelmente, vai acabar ficando mais perto de 5 ou 10 milhões de linhas de código, porque haverá muitas coisas lá que você não precisa mais. As práticas de engenharia mudaram e há muito mais que você pode transferir. Você ainda pode ter que pagar por software como serviço, mas isso muda seu custo total de propriedade, porque há menos código que você precisa ter e com o qual se preocupar.”
A modernização do mainframe é delicada porque pode exigir que as empresas façam duas coisas simultaneamente. Adotar uma abordagem incremental para a modernização significa “você passa por um período de transição em que algumas coisas estão saindo do mainframe e algumas coisas estão sendo executadas no mainframe”, explica Coggrave. “As pessoas tropeçam quando não pensam em como lidar com a operação de dois mundos, mantendo ambos funcionando adequadamente por um longo período de tempo.”
“Quando você está modernizando a tecnologia, uma das grandes perguntas é como você gerencia o antigo e o novo, às vezes ao mesmo tempo”, acrescenta Subramanian. “Isso pode incluir coisas como orçamento, gestão de pessoas e distribuição de trabalho. Em última análise, trata-se também do crescimento e desenvolvimento das pessoas, porque se alguém estiver apenas trabalhando nos sistemas antigos, isso terá muitas implicações para as capacidades e motivação.”
“Quando você está modernizando a tecnologia, uma das grandes perguntas é como você gerencia o antigo e o novo, às vezes ao mesmo tempo.”
Ashok Subramanian
Chefe de tecnologia, Europa, Thoughtworks
O moral também pode sofrer quando aqueles que conhecem melhor os sistemas legados – os antigos “super-heróis” que mantiveram efetivamente o negócio funcionando – consideram o impacto da modernização em suas funções.
“Definitivamente encontramos preocupações de pessoas que sentem que seu trabalho está sendo ameaçado”, diz Shodhan. “Em resposta, nos concentramos em técnicas de pareamento. Nós os tranquilizamos explicando: “Você tem sistemas valiosos e experiência de domínio ao trabalhar no sistema antigo; trazemos experiência moderna em engenharia. Vamos trabalhar juntos neste novo sistema. E como um benefício secundário, você pode obter qualificação avançada em práticas modernas de engenharia.”
Coggrave observa que simplesmente aumentar o número de equipes necessárias para apoiar uma iniciativa de modernização pode ser desafiador a partir das perspectivas de gestão e governança do programa.
“Projetamos equipes para que reflitam a arquitetura, produzam o que é previsto com mais facilidade e tenham um fluxo de trabalho mais tranquilo”, explica ele. “Isso também significa colocar as pessoas certas nessas equipes para que elas tenham as informações necessárias para prosseguir da forma mais independente possível, sem muitas dependências, porque é isso que comumente mata grandes programas de mudança. As coisas vão muito devagar quando você tem uma equipe esperando que outra crie o banco de dados e outra esperando que outra pessoa o configure.”
Em geral, no entanto, a experiência do Thoughtworks mostra que as equipes que trabalham em um programa cuidadosamente estruturado com indicadores de progresso claros tendem a se reunir e vê-lo.
“Pesquisas internas com funcionários podem ajudar a mostrar se as pessoas estão se sentindo capacitadas ou se o que estão fazendo está tendo um impacto”, diz Subramanian. “Se as pessoas sentirem que estão fazendo mudanças reais, elas vão além do que precisam fazer como parte do trabalho para fazer a diferença para a organização.”
A Subramanian também aconselha as organizações a criarem algum espaço para que as equipes ajam com flexibilidade e até mesmo falhem.
“É preciso haver uma rede de segurança para que as pessoas possam aprender, cometer erros e depois evoluir para algo que faça sentido para a organização”, diz ele. “A única maneira de fazer isso é criar folga extra dentro do sistema. E, às vezes, a única maneira de criar folga é buscar a ajuda de especialistas.”
v. Aproveitando novas ferramentas
Novas ferramentas também têm o potencial de aumentar a eficiência e dar às organizações mais espaço para manobra em programas de modernização. A IA tem sido superestimada em muitos contextos, mas a modernização de legados é uma área em que a experiência da Thoughtworks mostra que ela pode realmente fornecer soluções para problemas específicos.
Embora muito foco do setor esteja na capacidade da IA de suportar a codificação, os especialistas da Thoughtworks veem um potencial ainda maior no uso da IA para entender as complexidades e dependências de sistemas legados, especialmente mainframes. Para isso, a empresa desenvolveu um acelerador baseado em IA, o CodeConcise, para esse fim.
Aproveitando ao máximo a IA no processo de modernização
Fonte: Thoughtworks
“Você precisa de rótulos que sejam bem compreendidos para descrever o que um sistema está fazendo e, com programas de mainframe, pode levar apenas três meses para alcançar uma primeira versão disso”, explica Shodhan. “Com a detecção automatizada de capacidade, podemos perguntar ao LLM o que um código está fazendo, e isso nos dará uma resposta. Então podemos começar a agrupar funcionalidades semelhantes. Em sistemas legados, isso é muito poderoso, porque existem funcionalidades semelhantes em partes muito diferentes do código. 50 milhões de linhas de código provavelmente não são o que você realmente precisa, porque há muita duplicação lá, mas nem sempre é fácil de detectar. A solução pode destacar onde estão as duplicações e conexões e ajudar a melhorar o design do seu sistema.”
“A solução pode destacar onde estão as duplicações e conexões e ajudar a melhorar o design do seu sistema.”
Shodhan Sheth
Chefe global de modernização empresarial, Thoughtworks
O impacto dessa ferramenta já provou ser transformador para vários clientes da Thoughtworks. A Coggrave cita o exemplo de um fabricante automotivo que havia lançado um esforço para mudar sua arquitetura complexa para a nuvem, mas estava lutando para traduzir código em requisitos que poderiam ser movidos ou reconstruídos.
“Começamos com uma prova de conceito em uma pequena parte do código, usando o CodeConcise para reduzir o esforço necessário para passar do código aos requisitos atuais do sistema”, diz ele. “Conseguimos eliminar o esforço de 8 semanas de trabalho de uma pessoa para documentar cada parte do código legado, produzir um relatório e, em seguida, passá-lo por algumas revisões para torná-lo disponível para a engenharia. Dimensionando isso para as 15 milhões de linhas de código do cliente, isso representa uma enorme economia, na ordem de 60.000 pessoas-dias de esforço.”
Resultados semelhantes foram alcançados com um cliente onde o CodeConcise foi implantado para acelerar a resolução de defeitos. “Quando você quer implementar algo novo ou corrigir um bug, precisa saber como o sistema funciona, para realmente navegar e encontrar os lugares onde uma correção é necessária”, diz Shodhan. “De forma otimista, pode levar cerca de três meses para que os desenvolvedores comecem a se familiarizar com os sistemas legados. Apresentamos um novo par Thoughtworks para as equipes de clientes equipadas com CodeConcise. Nos melhores casos, nosso par poderia encontrar uma solução em três horas para um problema que anteriormente levava três semanas para ser resolvido.”
“A premissa básica da engenharia de software moderna é a capacidade de mudar o software em ritmo com confiança e saber que, se algo quebrar, você terá essa rede de segurança de ouro”, diz Subramanian. “Normalmente, em um sistema legado, a rede de segurança é fornecida por uma equipe separada que passa por um longo ciclo de testes. Automatizar esses testes é uma área em que o ferramental potencial de produtos em torno da GenAI pode entrar em jogo, para acelerar esse ciclo de feedback de teste de desenvolvimento.”
Subramanian também vê um potencial significativo para a GenAI permitir traduções mais suaves de regulamentação em recursos de software e acelerar o processo de validação, simplesmente reduzindo a necessidade de as equipes consumirem ou gerarem documentação. “Estamos tentando ir além de áreas como a de ajudá-lo a digitar mais rápido como programador, para aquelas que realmente têm valor”, diz Subramanian.
Estamos tentando ir além de áreas como a de ajudá-lo a digitar mais rápido como programador, para aquelas que realmente têm valor.
Ashok Subramanian
Chefe de tecnologia, Europa, Thoughtworks
vi. Um estado de espírito de modernização
Com desenvolvimentos como a GenAI introduzindo tanta mudança, os especialistas da Thoughtworks destacam a necessidade de ver a modernização como um processo contínuo e chegam a um acordo com o fato de que a direção e as prioridades de um programa de modernização às vezes podem ter que mudar.
Coggrave lembra-se de uma conversa recente com um cliente que havia colocado um programa de modernização de mainframe em espera para expandir as prioridades além da redução de custos, para resultados de maior valor, como oportunidades de receita. “Isso mostra como um programa pode evoluir quando não se trata apenas de tecnologia e não apenas de mudança tecnológica, mas também de negócios”, diz ele. “Os resultados provavelmente serão mais positivos e significativos.”
“A organização nunca precisará se adaptar; vivemos em um estado de mudança”, diz Shodhan. “Você também precisa trabalhar com restrições. Não é como se a organização pudesse se dar ao luxo de lançar grandes programas de modernização regularmente. Isso torna imperativo que você desenvolva uma abordagem diferente de como a organização funciona. Pense nos ecossistemas de software, que estão sempre evoluindo.”
“A organização nunca precisará se adaptar; vivemos em um estado de mudança.”
Shodhan Sheth
Chefe global de modernização empresarial, Thoughtworks
Muitas vezes, evoluir significará adotar novas ferramentas e abordagens que prometem tornar a modernização menos dolorosa. “Contamos aos nossos clientes; é difícil definir um modelo para como é a sua tecnologia nos próximos cinco a sete anos”, diz Coggrave. “Se você estiver desenvolvendo sete pipelines de dados, quando tiver feito quatro deles, haverá algum novo recurso que um provedor de nuvem trará para facilitar ainda mais. Portanto, não devemos nos prender; os blueprints precisam ser capazes de mudar rapidamente.
“A arquitetura evolutiva é uma das coisas das quais as pessoas precisam estar a par, porque a taxa de mudança na tecnologia está sempre aumentando”, acrescenta. “O mais importante é garantir que você tenha a validação e os testes que se encaixam em torno do sistema que torna a tecnologia mais intercambiável, de modo que qualquer nova tecnologia que você esteja olhando possa ser absorvida no futuro.”
As empresas que buscaram um caminho evolutivo e incremental geralmente estarão em uma boa posição para gerenciar e se beneficiar de mudanças futuras. “Dividir as coisas em sistemas menores permite que você faça experimentos e observe a nova tecnologia mais rapidamente, enquanto se você tiver um sistema enorme e monolítico que executa tudo para você, introduzir uma nova tecnologia de pipeline de dados é quase impossível, porque é como mudar as bases de um edifício enquanto ele ainda está em pé”, diz Coggrave.
Em última análise, de acordo com Subramanian, “a melhor medida de modernização é a resiliência – quão rápida a organização pode se adaptar e com que rapidez as pessoas dentro da organização podem se adaptar?”
“O sucesso pode ser visto como a memória muscular da própria organização se desenvolvendo, para esperar uma cadência regular de mudanças, em vez de decidir que atingiu uma meta final”, diz ele.
“O sucesso pode ser visto como a memória muscular da própria organização em desenvolvimento, para esperar uma cadência regular de mudanças.”
Ashok Subramanian
Chefe de Tecnologia, Europa, Thoughtworks
