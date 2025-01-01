Isso significa garantir que o programa avance as metas de negócios. Para diretores financeiros e empresas de capital aberto, as métricas financeiras podem ser uma consideração principal, especialmente porque os investimentos em modernização podem afetar a forma como as despesas aparecem no balanço patrimonial. No entanto, “esse tipo de mudança precisa reunir as partes interessadas e especialistas no assunto de toda a organização”, destaca Subramanian. “Ele não pode ser liderado apenas por negócios ou tecnologia. O que pode fazer sentido do ponto de vista financeiro pode ter um impacto diferente do ponto de vista tecnológico.”



“Tem que haver algo que você relacione a isso é importante para o negócio”, diz Coggrave. “Por exemplo, se for importante para uma empresa poder entregar novos produtos ao mercado rapidamente, e ela não puder fazer isso porque o mainframe os impede, priorizaríamos a primeira parte de entregar uma pequena parte de um novo produto.”

“Por fim, estamos tentando modernizar para alcançar um bom equilíbrio de benefícios defensivos, como reduzir custos ou riscos, e benefícios ofensivos, como lançar novas ofertas ou aumentar a participação na carteira do cliente, o que tende a ser mais importante”, acrescenta. “Depois de ter clareza sobre o que está visando, você pode descobrir as métricas certas para essas medidas e alimentar isso na conversa de priorização.”

Um problema comum é que algumas pessoas vão querer manter os sistemas com os quais estão familiarizadas, mesmo que estejam repletas de complexidades acidentais devido a restrições históricas ou de conhecimento. “Combater a complexidade envolve desafiar as estruturas de poder existentes, para que a responsabilidade pela mudança tenha que ser, de certa forma, não apenas defendida, mas demonstrada pela liderança sênior”, diz Subramanian.

Encontrar esses defensores é necessário que a modernização demonstre “uma linha de visão real para a estratégia e o propósito do negócio”, diz Shodhan. “O envolvimento comercial é absolutamente necessário, e é importante se conectar a várias camadas de estratégias e metas, porque quando você pode mostrar como seu programa de modernização está fornecendo valor diretamente para a organização, é mais difícil para as pessoas questionarem sua vida útil.”

“Você precisa demonstrar uma nova maneira de fazer as coisas, uma nova maneira de organizar equipes e uma nova maneira de trabalhar com resultados que as pessoas possam apontar e dizer: “É por isso que precisamos fazer o que estamos fazendo”, concorda Subramanian. “Caso contrário, é muito teórico. Um dos desafios para as organizações é tentar criar valor que as pessoas possam ver.”

Embora os riscos possam ser altos, apenas mudanças genuínas no sistema legado que são levadas para a produção manterão o programa no caminho certo e as partes interessadas a bordo.

“As provas de conceito definitivamente têm um lugar, mas às vezes podem prejudicar o esforço, porque as pessoas acreditam que a mudança só é possível em uma "caixa”, explica Subramanian. “A mudança no sistema precisa ser algo que entra em operação diante de usuários reais, mesmo que sejam internos. Mesmo que isso melhore uma pequena coisa, como remover uma etapa para facilitar para o pessoal de atendimento ao cliente encontrar uma informação, isso é fundamental para construir confiança e demonstrar resultados positivos.”