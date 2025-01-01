iv. Deixando o mainframe de lado

Em algum momento da jornada de modernização, a maioria das organizações também terá que desembalar o mainframe, que muitas vezes suporta sistemas construídos ao longo de gerações. A modernização do mainframe é um processo delicado que pode envolver a execução de sistemas antigos e novos em conjunto e a introdução de equipes a novas práticas de engenharia. No entanto, com as abordagens e redes de segurança corretas, isso não precisa ser disruptivo e deixará o patrimônio tecnológico da organização mais enxuto e mais forte.