Introdução: O grande reconhecimento legado
A interrupção de TI generalizada e altamente dispendiosa de julho de 2024 foi outro lembrete doloroso da necessidade de as organizações reinventarem os sistemas de tecnologia legados para torná-los mais resilientes.
Mas a modernização pode fazer muito mais do que proteger a empresa contra riscos; também é uma oportunidade de reduzir os custos totais de propriedade, melhorar a experiência dos clientes e adquirir vantagem competitiva.
CEOs ansiosos para revitalizar a o setor de tecnologia
i. Equívocos sobre a modernização
Apesar do nome, modernização nem sempre significa correr para adotar tudo o que é brilhante e novo. O mais importante é chegar a uma avaliação honesta de onde os ativos de tecnologia da organização são adequados para seu propósito e onde podem estar aquém. Ao identificar o que precisa mudar o negócio, pode-se traçar um caminho de melhorias constantes e incrementais que criam um impulso de longo prazo.
“A modernização nem sempre equivale a migrar para a tecnologia mais recente e melhor.”
Ashok Subramanian
Chefe de tecnologia, Europa, Thoughtworks
ii. Estabelecendo alinhamento
A modernização é um processo de mudança tecnológica, mas é necessário um certo grau de transformação organizacional. Às vezes, os “super-heróis” que dominaram os sistemas antigos podem relutar em abandoná-los, e as estruturas de poder arraigadas precisarão ser desafiadas. Demonstrar que o programa de modernização está estreitamente alinhado com as prioridades organizacionais e preparado para fornecer um valor mensurável é a melhor maneira de garantir o apoio interno necessário para levá-lo adiante.
“Quando você pode mostrar como seu programa de modernização está fornecendo valor diretamente para a organização, é mais difícil para as pessoas questionarem sua vida útil.”
Shodhan Sheth
Chefe global de modernização empresarial, Thoughtworks
iii. Conhecendo seus sistemas
A modernização bem-sucedida depende do desenvolvimento de uma compreensão holística das complexidades e dependências da arquitetura legada, até como os aplicativos individuais apoiam diferentes aspectos do negócio. Saber como os sistemas estão vinculados a diferentes funções e decidir onde a mudança pode gerar mais resultados ajudará a eliminar as incertezas muito comuns sobre onde uma iniciativa de modernização deve começar.
“O mais importante é concordar com a visão e decidir qual é a coisa mais importante que você está buscando.”
Tom Coggrave
Consultor principal, plataformas de modernização empresarial e nuvem, Thoughtworks
iv. Deixando o mainframe de lado
Em algum momento da jornada de modernização, a maioria das organizações também terá que desembalar o mainframe, que muitas vezes suporta sistemas construídos ao longo de gerações. A modernização do mainframe é um processo delicado que pode envolver a execução de sistemas antigos e novos em conjunto e a introdução de equipes a novas práticas de engenharia. No entanto, com as abordagens e redes de segurança corretas, isso não precisa ser disruptivo e deixará o patrimônio tecnológico da organização mais enxuto e mais forte.
Modernização do mainframe: O antes e o depois
Fonte: Thoughtworks
v. Aproveitando novas ferramentas
Novas ferramentas com tecnologia de IA prometem tornar todo o processo de modernização mais fácil, principalmente identificando e categorizando as complexidades dos sistemas legados construídos ao longo de décadas. Eles já estão acelerando significativamente processos que antes eram exaustivos, como descobrir duplicação ou identificar problemas no código. Em vez de uma “bala de prata”, os especialistas da Thoughtworks aconselham as organizações a ver a IA como uma ferramenta em um arsenal em expansão de soluções que devem ser implantadas de forma diferente, dependendo das circunstâncias de cada empresa.
Aproveitando ao máximo a IA no processo de modernização
vi. Um estado de espírito de modernização
À medida que inovações como a IA remodelam o processo, a modernização precisa ser buscada de forma a deixar espaço para a empresa aproveitar as novas tecnologias e abordagens e até mesmo alterar a direção, se necessário. Especialistas da Thoughtworks observam que a modernização não “termina” tanto quanto constrói reflexos organizacionais, permitindo que a empresa adote mudanças futuras e se adapte rapidamente, com o mínimo de dificuldades de crescimento.
“O sucesso pode ser visto como a memória muscular da própria organização em desenvolvimento, para esperar uma cadência regular de mudanças.”
Ashok Subramanian
Chefe de tecnologia, Europa, Thoughtworks
Perspectives na sua caixa de entrada
Insights de tecnologia e negócios para líderes digitais.
Assine a Perspectives e receba os melhores podcasts, artigos, vídeos e eventos de nossas especialistas, além da nossa publicação digital. (* Campos obrigatórios)