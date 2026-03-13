Introdução

O ruído atual em torno do hype de IA na engenharia de software é ensurdecedor. Com novos modelos e ferramentas agentic surgindo diariamente, é fácil cair na armadilha de acreditar que as práticas tradicionais de engenharia disciplinada se tornaram obsoletas. No entanto, acreditamos que, agora mais do que nunca, precisamos voltar às nossas origens. Neste período “Cambriano” de rápida evolução, a indústria está deixando de lado o conhecimento por trás das práticas fundamentais da engenharia de software — aquelas que, no passado, evitaram que o desenvolvimento rápido e não verificado mergulhasse no caos.

Nossa jornada pessoal para nos tornarmos engenheiros melhores começou quando mergulhamos nas obras fundamentais de Kent Beck e Martin Fowler. Seus livros sobre Extreme Programming (XP), Test-Driven Development (TDD) e Refactoring, juntamente com os princípios atemporais de The Pragmatic Programmer, mudaram nossa perspectiva de simplesmente “escrever código” para realmente construir software. Ao adotar essas disciplinas, aprendemos que qualidade não é algo adjacente — é o núcleo do trabalho. As pérolas escondidas do TDD, em particular, não são apenas técnicas legadas; são pilares essenciais para construir o futuro da tecnologia de forma eficaz. Esses recursos nos ensinaram que ser um grande engenheiro não tem a ver com complexidade e velocidade, mas sim com confiabilidade e simplicidade.

A disciplina da prova

Em sua essência, o TDD é um processo disciplinado no qual você escreve um teste antes do código propriamente dito. Isso garante que os requisitos estejam claros e que o software seja testável desde o primeiro dia. O processo segue o ciclo red-green-refactor, que envolve:

Escrever um pequeno teste que falha, definindo o comportamento desejado (Red)

Escrever o mínimo de código necessário para que o teste passe (Green)

Limpar e melhorar o design do código, garantindo que o teste continue passando (Refactor)

No entanto, nossa compreensão desse processo evoluiu com a experiência. No início de nossas carreiras, víamos a escrita de testes apenas como uma prática de verificação, uma forma de garantir que o código fizesse o que deveria. À medida que amadurecemos, começamos a nos concentrar em métricas como cobertura de testes ou técnicas avançadas como mutation testing.

Mas a percepção final é mais profunda. Os testes são, na verdade, uma forma de documentação viva. Eles comprovam que o código é válido ao criar estruturas que demonstram a hipótese que o código sustenta. Edsger Wybe Dijkstra descobriu esse princípio em 1960, ao perceber que programadores poderiam usar uma hierarquia de postulados semelhante à dos matemáticos. Começar a implementação com testes oferece tudo isso naturalmente — mas ainda há algo mais valioso a ser descoberto.

Apoie-se no feedback

"Um teste é o primeiro usuário do seu código" é uma das principais lições do livro The Pragmatic Programmer, de Andy Hunt e Dave Thomas. É simples, direto e claro: quando escrevemos um teste antes da implementação, ele se torna a primeira entidade a verificar a funcionalidade a ser construída.

Essa mudança de perspectiva é extremamente valiosa. Se um teste é difícil de escrever, é um sinal claro de que o código será difícil de usar. Seja ao projetar uma API REST ou ao definir métodos públicos em uma classe, estamos criando uma arquitetura que molda como outros desenvolvedores irão interagir com nosso código. Ao tratar o teste como o primeiro cliente do código, naturalmente projetamos interfaces mais intuitivas e garantimos que o software nasça com usabilidade em mente.

O poder desse mecanismo vai além da engenharia de software. Ele está profundamente enraizado na psicologia comportamental, especialmente nos trabalhos de Daniel Kahneman e Richard H. Thaler. Como seres humanos, dependemos de feedback para melhorar nosso desempenho — inclusive ao programar.