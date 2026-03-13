Introducción

El ruido actual alrededor del hype de la IA en la ingeniería de software es ensordecedor. Con nuevos modelos y herramientas agénticas emergiendo cada día, es fácil caer en la trampa de creer que las prácticas tradicionales del oficio disciplinado han quedado obsoletas. Sin embargo, creemos que hoy más que nunca necesitamos volver a nuestros orígenes. En este periodo cambriano de rápida evolución, la industria está dejando de lado el conocimiento detrás de las prácticas fundamentales de la ingeniería de software, aquellas que en el pasado evitaron ser arrastradas por el caos del desarrollo rápido y no verificado.

Nuestro camino personal para convertirnos en mejores ingenieros comenzó cuando nos sumergimos en las obras fundamentales de Kent Beck y Martin Fowler. Sus libros sobre Extreme Programming (XP), Test-Driven Development (TDD) y refactorización, junto con los principios atemporales de The Pragmatic Programmer, cambiaron nuestra perspectiva de simplemente “escribir código” a construir software. Al adoptar estas disciplinas, aprendimos que la calidad no es algo adicional, es el núcleo. Las joyas ocultas de TDD, en particular, no son solo técnicas heredadas; son los pilares esenciales que necesitamos para construir el futuro de la tecnología de manera efectiva. Estos recursos nos enseñaron que ser un gran ingeniero no se trata de complejidad o velocidad, sino de confiabilidad y simplicidad.

La disciplina de la evidencia

En esencia, TDD es un proceso disciplinado en el que escribes una prueba antes del código. Esto asegura que los requisitos sean claros y que el software sea testeable desde el primer día. El proceso sigue el ciclo rojo-verde-refactor. Esto implica:

Escribir una pequeña prueba que falle, definiendo el comportamiento deseado (Rojo).

Escribir el código mínimo necesario para que la prueba pase (Verde).

Limpiar y mejorar el diseño del código asegurando que la prueba siga siendo exitosa (Refactor).

Sin embargo, la comprensión de este proceso evoluciona con la experiencia. Al inicio de nuestras carreras, veíamos escribir pruebas simplemente como una práctica de verificación, o una forma de asegurar que el código hace lo que se supone que debe hacer. A medida que maduramos, empezamos a obsesionarnos con métricas como la cobertura de pruebas o técnicas avanzadas como mutation testing.

Pero la comprensión final es más profunda. Las pruebas son en realidad una forma de documentación viva. Demuestran que el código es válido al crear estructuras que representan la hipótesis que el código sostiene. Edsger Wybe Dijkstra descubrió este principio en 1960, al darse cuenta de que los programadores podían usar una jerarquía de postulados similar a la de los matemáticos. Empezar la implementación con pruebas ofrece todo esto desde el inicio, pero aún hay algo más valioso por descubrir.

Apóyate en el feedback

"Una prueba es el primer usuario de tu código" es una de las lecciones clave del libro The Pragmatic Programmer de Andy Hunt y Dave Thomas. Es simple, directa y clara: cuando escribimos una prueba antes de la implementación, se convierte en la primera entidad que verifica la funcionalidad a implementar.

Este cambio de perspectiva es invaluable. Si una prueba es difícil de escribir, es una señal clara de que el código será difícil de usar. Ya sea diseñando una API REST o definiendo métodos públicos en una clase, estamos creando una arquitectura que define cómo otros desarrolladores interactúan con nuestro código. Al tratar la prueba como el primer cliente de nuestro código, diseñamos interfaces más intuitivas y aseguramos que el software nazca con la usabilidad en mente. El poder de este mecanismo va más allá de la ingeniería de software. Está profundamente arraigado en la psicología del comportamiento, particularmente en el trabajo de Daniel Kahneman y Richard H. Thaler. Como humanos, dependemos del feedback para mejorar nuestro desempeño, incluso en tareas de programación.