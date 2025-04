Macrotendências no setor de tecnologia | Abril de 2025

A observabilidade mantém a complexidade sob controle

Os sistemas de software modernos são altamente distribuídos e cada vez mais permeados por componentes de IA, tornando a observabilidade mais essencial — e desafiadora — do que nunca. Esta edição do Radar registra uma nova onda de inovação em observabilidade, visando acompanhar essa complexidade crescente. Em primeiro lugar, conforme a observabilidade se torna mais crucial, os padrões se consolidam. Observamos um grande avanço na adoção do OpenTelemetry; agora ele é um dos projetos de crescimento mais rápido do CNCF, com contribuições de mais de 200 organizações. agora um dos projetos de crescimento mais acelerado da CNCF, com contribuições de mais de 200 organizações. Ele promove um ecossistema neutro em relação a fornecedores, e, com suporte de ferramentas como Alloy, Tempo e Loki, oferece ampla gama de opções e flexibilidade às pessoas desenvolvedoras.

Outra força propulsora é, naturalmente, a IA. A observabilidade de sistemas de IA e de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) é um ponto focal com desafios inéditos. Métricas e logs não bastam para detectar desvios de modelo, falhas súbitas e alucinações. Nesse sentido, surgiram plataformas como Arize Phoenix, Helicone e Humanloop, voltadas a rastrear e avaliar as saídas de LLMs. Elas gravam avisos, monitoram as respostas dos modelos e ajudam a identificar problemas de qualidade. À medida que as equipes transformam a IA em soluções de produção, essa visibilidade se torna indispensável para a confiabilidade e a confiança, da mesma forma que o APM (monitoramento de desempenho de aplicativos) foi fundamental para os microsserviços.

A IA também está retroalimentando o campo da observabilidade ao ser integrada às próprias ferramentas de monitoramento. Diante da grande quantidade de dados de telemetria (logs, métricas e rastreamentos) em aplicativos de nuvem, as equipes de operações dependem cada vez mais da IA para detectar anomalias e diagnosticar problemas mais rapidamente do que uma pessoa conseguiria. As principais plataformas de observabilidade hoje incluem machine learning para detecção de anomalias, correlação de alertas e análise de causas raiz, como no Weave da Weights & Biases.