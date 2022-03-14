Colaboración de confianza durante cinco años fortalece el Mercado de Creadores de Spotify.
Una asociación de innovación
Spotify es el proveedor de servicios de transmisión de música más grande del mundo, con más de 551 millones de usuarios activos mensuales, incluidos 220 millones de suscriptores pagos, hasta junio de 2023. También están construyendo la red de audio principal del mundo, todo mientras potencian a los creadores y conectan a los fanáticos. Spotify también se centra en utilizar la innovación técnica para resolver problemas de escala; los primeros desarrolladores de la compañía fueron pioneros en la tecnología de torrents y utilizaron la entrega de archivos distribuida como base para la transmisión de música a pedido.
Desde 2018, Thoughtworks se enorgullece de colaborar con Spotify en diversos proyectos que impulsan el mercado de Spotify, ayudando a construir una plataforma empresarial consistente y confiable. Ambas organizaciones comparten valores, desde una fuerte pasión por la innovación tecnológica hasta iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), lo que ha generado una poderosa sinergia y una asociación que ha dado resultados impactantes.
Trabajo en progreso
Los tecnologistas de Thoughtworks se integraron en Spotify para avanzar en sus misiones para el objetivo general de Producto Musical. Para ayudarles a tener un impacto extraordinario en la industria, introdujimos nuevos estándares tecnológicos y formas de trabajar en toda la organización. Esto incluyó la aplicación de arquitectura evolutiva, principios ágiles y las mejores prácticas de microservicios. Adoptamos un enfoque experimental para la entrega, aprovechando evidencia obtenida de métricas y pruebas A/B para demostrar el valor de las características.
Aquí hay algunas formas en que hemos ayudado a Spotify a lo largo de nuestra asociación.
Ayudar a los artistas y sus equipos a obtener asistencia más rápidamente
Trabajamos en conjunto para rediseñar el Centro de Ayuda de Spotify for Artists, que incluyó la adición de funcionalidad de búsqueda y la actualización de la arquitectura de la información, utilizando Elasticsearch, Next.js y Contentful. Además, el producto final incorpora un seguimiento profundo para que el equipo de soporte pueda optimizar la información presentada en la página principal de ayuda mientras continúa aprendiendo cómo servir mejor a los artistas y sus equipos.
Ampliación del alcance de los artistas
La localización de contenido es esencial para disminuir las barreras para nuevos usuarios y creadores potenciales en todo el mundo. Para abordar esto, creamos una plataforma de localización para correos electrónicos, tarjetas de inicio, experiencias con sesión iniciada y cerrada, y otras áreas del producto.
Flujo de trabajo de contenido de autoservicio
El equipo de marketing de Spotify necesitaba una forma de lanzar cambios en su material de marketing de manera rápida y sin demasiada carga para los desarrolladores. Anteriormente, las agencias creaban páginas de inicio personalizadas que requerían la intervención de desarrolladores. El equipo conjunto creó un sistema modular de páginas de inicio utilizando Next.js, Typescript y Contentful, lo que permite al equipo de marketing diseñar y lanzar páginas de inicio de manera autónoma.
Democratización de datos para productos analíticos de artistas
Clave para la aplicación Spotify for Artists es la capacidad para que los artistas vean métricas y análisis sobre su contenido y lanzamientos, de modo que puedan tomar decisiones informadas. Un marco de captura de eventos y canalizaciones de datos que procesan conjuntos de datos considerablemente grandes impulsa el proceso de toma de decisiones. Thoughtworks formó parte de un equipo cuya misión es facilitar que los equipos que construyen diversas partes de la experiencia del artista accedan a los conjuntos de datos que necesitan, en lugar de construir sus propios conjuntos de datos, para agilizar el proceso de desarrollo en general. Utilizando Scio (la API de transmisión de datos de código abierto de Spotify), Google Cloud Dataflow, BigQuery y otros, colaboramos para expandir este equipo en un Pilar de Plataforma de la organización de Producto Musical.
Aprecio haber tenido a Thoughtworks como un socio activo en los últimos años. La experiencia y la colaboración de los ingenieros empoderados que han integrado en nuestro equipo no solo nos han ayudado a convertirnos en una organización de entrega más rápida y ágil, sino que nos han permitido construir mejores productos, mejorar nuestra base técnica y lograr resultados positivos para los artistas y sus equipos.
Mejorando la efectividad del desarrollador con Backstage
Thoughtworks y Spotify se han asociado para implementar Backstage en numerosas organizaciones, desde startups hasta compañías Fortune 50. Backstage es una plataforma abierta para construir portales de desarrolladores, creada en Spotify, donada a la Cloud Native Computing Foundation y mantenida por una comunidad global de contribuyentes. En su núcleo, Backstage está ayudando a crear entornos donde los desarrolladores pueden construir software útil para sus usuarios de la manera más efectiva posible.
Cuando implementamos Backstage, ayudamos a poner en marcha y personalizar el portal para el contexto del cliente y transformamos holísticamente la efectividad del desarrollador. Nuestro trabajo a menudo incluye mejorar capacidades como el canal de entrega continua, la infraestructura de autoservicio y la observabilidad. También nos responsabilizamos midiendo métricas como "tiempo para lanzar un microservicio" y "tiempo para la productividad de un nuevo empleado". Finalmente, trabajamos con el equipo de experiencia del desarrollador del cliente para crear un programa de adopción incremental en toda la organización.
El futuro se ve aún más brillante
Estamos orgullosos del impacto extraordinario que Spotify y Thoughtworks han logrado hasta ahora en esta asociación. Las innovaciones que hemos creado juntos están ayudando a escalar su Plataforma Musical y les permiten centrarse en mejorar, ser más rápidos y más productivos, gracias a nuevos métodos de trabajo en una fuerza laboral distribuida globalmente.
Creemos que nuestra asociación acaba de comenzar. A medida que Backstage continúa creciendo en adopción, nuestra colaboración mejorará notablemente la experiencia de los desarrolladores en empresas de todas las formas y tamaños en toda la industria. También hemos comenzado a trabajar en proporcionar una mejor visibilidad del uso de carbono en Backstage. Aún mejor, sabemos que seguiremos beneficiándonos mutuamente a través de nuestra pasión por la tecnología, la innovación y el planeta. Y para nosotros, eso es música para nuestros oídos.