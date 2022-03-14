Colaboración de confianza durante cinco años fortalece el Mercado de Creadores de Spotify.

Una asociación de innovación

Spotify es el proveedor de servicios de transmisión de música más grande del mundo, con más de 551 millones de usuarios activos mensuales, incluidos 220 millones de suscriptores pagos, hasta junio de 2023. También están construyendo la red de audio principal del mundo, todo mientras potencian a los creadores y conectan a los fanáticos. Spotify también se centra en utilizar la innovación técnica para resolver problemas de escala; los primeros desarrolladores de la compañía fueron pioneros en la tecnología de torrents y utilizaron la entrega de archivos distribuida como base para la transmisión de música a pedido.

Desde 2018, Thoughtworks se enorgullece de colaborar con Spotify en diversos proyectos que impulsan el mercado de Spotify, ayudando a construir una plataforma empresarial consistente y confiable. Ambas organizaciones comparten valores, desde una fuerte pasión por la innovación tecnológica hasta iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), lo que ha generado una poderosa sinergia y una asociación que ha dado resultados impactantes.

Trabajo en progreso



Los tecnologistas de Thoughtworks se integraron en Spotify para avanzar en sus misiones para el objetivo general de Producto Musical. Para ayudarles a tener un impacto extraordinario en la industria, introdujimos nuevos estándares tecnológicos y formas de trabajar en toda la organización. Esto incluyó la aplicación de arquitectura evolutiva, principios ágiles y las mejores prácticas de microservicios. Adoptamos un enfoque experimental para la entrega, aprovechando evidencia obtenida de métricas y pruebas A/B para demostrar el valor de las características.



Aquí hay algunas formas en que hemos ayudado a Spotify a lo largo de nuestra asociación.