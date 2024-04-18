Um painel online para as lideranças
April 18, 2024
9 am CT, 2 pm GMT
Obtenha insights de lideranças executivas do varejo sobre como a IA generativa (genAI) está revolucionando os setores de varejo e comércio.
Junte-se à nossa mesa redonda online e descubra, em primeira mão, como a IA generativa está otimizando operações, impulsionando a eficiência e transformando negócios.
Os palestrantes irão discutir:
O impacto inédito da IA generativa no varejo.
Descubra o estado atual e a adoção da IA generativa na cadeia de valor do varejo.
Como a IA generativa está revolucionando os empregos no varejo.
Explore o grande potencial da IA generativa para funções como merchandising, marketing e atendimento ao cliente.
Dicas e armadilhas para desbloquear todo o potencial da IA.
Discuta as melhores práticas e os possíveis desafios para aproveitar o valor da IA.
Como começar a escalar
Analise os casos de uso mais promissores e veja dicas para ir além de provas de conceito.
Palestrantes
Panel moderator: Preetisudha Pandab
Retail and Commerce Industry Principal
Thoughtworks
Leia o relatório completo
Nota: Este conteúdo pode não estar disponível em seu idioma de preferência.
Report
Trazendo o poder transformador da inteligência artificial generativa para o varejo
Descubra como a IA generativa revoluciona o varejo, capacitando equipes, otimizando fluxos de trabalho e maximizando valor. Acesse nosso white paper para obter estratégias de especialistas sobre como integrar a IA generativa da melhor forma em suas operações.
Saiba mais