Trazendo o poder transformador da inteligência artificial generativa para o varejo
Webinar  | 18 de Abril de 2024

Um painel online para as lideranças

April 18, 2024

9 am CT, 2 pm GMT

Obtenha insights de lideranças executivas do varejo sobre como a IA generativa (genAI) está revolucionando os setores de varejo e comércio.
 
Junte-se à nossa mesa redonda online e descubra, em primeira mão, como a IA generativa está otimizando operações, impulsionando a eficiência e transformando negócios.

Os palestrantes irão discutir:

O impacto inédito da IA generativa no varejo.

 

Descubra o estado atual e a adoção da IA generativa na cadeia de valor do varejo.

Como a IA generativa está revolucionando os empregos no varejo.

 

Explore o grande potencial da IA generativa para funções como merchandising, marketing e atendimento ao cliente.

 

Dicas e armadilhas para desbloquear todo o potencial da IA.

 

Discuta as melhores práticas e os possíveis desafios para aproveitar o valor da IA.

Como começar a escalar

 

Analise os casos de uso mais promissores e veja dicas para ir além de provas de conceito.

Palestrantes

David Behlich

David Behlich

Head of Product

OTTO GmbH & Co KG

Conheça o David
Neeraj Bholani

Neeraj Bholani

Senior Engineering Manager, E-commerce

John Deere

Conheça o Neeraj
Sanjeev Athreya

Sanjeev Athreya

Head of Retail, CPG and Commerce Practice

Thoughtworks

Conheça o Sanjeev
Anitha Rajagopalan

Anitha Rajagopalan

Retail and Commerce Industry Principal

Thoughtworks

Conheça o Anitha
Preetisudha Pandab

Panel moderator: Preetisudha Pandab

Retail and Commerce Industry Principal

Thoughtworks

 
 
 
Conheça o Preetisudha

Leia o relatório completo

Nota: Este conteúdo pode não estar disponível em seu idioma de preferência.
Descubra como a IA generativa revoluciona o varejo, capacitando equipes, otimizando fluxos de trabalho e maximizando valor. Acesse nosso white paper para obter estratégias de especialistas sobre como integrar a IA generativa da melhor forma em suas operações.

Saiba mais

