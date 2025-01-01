María Augusta Mateus Senior Project Manager Consultant

María Augusta se incorporó a Thoughtworks Ecuador como Project Manager Senior con quince años de experiencia gestionando alrededor de 12 proyectos por año, de diferentes tipos de sistemas como: ERPs, BI, EAM, HR, ELS, DMS y otros. Está muy involucrada en la metodología Waterfall y formó parte de una PMO de la Oficina de Gestión de Proyectos. Es ingeniera informática con un máster en business intelligence y big data. Es coach certificada por TISOC España, también es Experta Universitaria en Inteligencia Emocional.

Durante su experiencia profesional ha trabajado con personas de diferentes países, especialmente de USA, Brasil, Colombia, India, Argentina, Perú, Chile. Habla español (nativo), inglés y portugués. Es una mujer proactiva, orientada a objetivos y trabajadora, madre de 3 hijos. También tiene experiencia en liderazgo, empatía con las personas y el medio ambiente.

