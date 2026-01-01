Vom Monolithen zur Agentic AI-Readiness

Genau deshalb stabilisieren wir zuerst das laufende System. Über das Strangler-Fig-Pattern erneuern wir Schritt für Schritt einzelne Kernfunktionen. Der Betrieb läuft dabei ununterbrochen weiter.
Aus technischer Exzellenz muss digitaler Vorsprung werden
Der deutsche industrielle Mittelstand ist Weltmarktführer in seinen Nischen. Doch der Druck steigt an zwei Fronten gleichzeitig: auf der einen Seite die Kosten durch Energiepreise und globale Konkurrenz, auf der anderen der Zwang zu digitalen Services und AI-native Operations.
Fast jede Geschäftsführung fordert KI-Integration. Die Realität: Dutzende Proof of Concepts entstehen isoliert in Silos. Sie sind ambitioniert, erreichen aber nie die Produktionsreife. Die Organisation lernt viel, doch sie verändert sich nicht.
|84%
|der Fertigungsunternehmen sehen messbaren Mehrwert in KI, doch nur
|20%
|der Anwendungsfälle schaffen den Sprung über die Pilotphase hinaus.
Drei Engpässe bremsen den Fortschritt
Legacy-Abhängigkeiten
Zentrale Kernfunktionen hängen bei vielen Mittelständlern an gewachsenen Monolithen, etwa SAP ECC mit tiefen ABAP-Eigenentwicklungen oder historisch gewachsener MES- und Produktions-IT. Schon kleine Änderungen bedeuten enormen Aufwand. Und das nötige Systemwissen verabschiedet sich mit einer ganzen Expertengeneration bald in den Ruhestand.
Fragmentierte Daten
Vertrauenswürdige KI braucht vertrauenswürdige Daten. In der Praxis liegen Produktions-, Qualitäts- und Lieferkettendaten jedoch isoliert über Werke, Standorte und Systemgenerationen verteilt. Stapelverarbeitende Altsysteme wie DataStage oder Teradata lassen sich kaum in Echtzeit-Datenprodukte überführen.
Fehlende KI-Skills
Jahrzehntelange Systempflege hat Spezialisten für einzelne Insellösungen geformt, aber kein KI-fähiges Team. Ohne gezielte Enablement-Modelle bleibt die KI-Nutzung bei wenigen Experten hängen, statt im gesamten Unternehmen Wirkung zu entfalten.
In drei Stufen zur Agentic AI-Readiness, nachhaltig und verankert
Neue Kernfunktionen lösen ERP- und Produktionssysteme schrittweise ab, ganz ohne Stillstand in der Fertigung. KI-gestütztes Reverse Engineering beschleunigt diesen Prozess drastisch.
Erstellen Sie einsatzbereite Datenprodukte, etwa für Predictive Maintenance oder Liefertreue, in Stunden statt Wochen. Das senkt die Bereitstellungszeit um 60 bis 80%.
Entkoppelte Funktionen und aufbereitete Daten bringen KI-Agenten aus dem Labor in den Alltag, von der vorausschauenden Wartung bis zur autonomen Disposition.
Technologie wirkt nur, wenn das Team mitzieht. Durch praxisnahe Projektarbeit und Peer-to-Peer-Coaching erreicht die KI-Kompetenz die gesamte Belegschaft, nicht nur einzelne Spezialisten.
Lesen Sie den gesamten Fahrplan, bevor Sie sich festlegen
Das erwartet Sie:
- Code-Analyse vor der Veränderung: Wie KI-gestütztes Reverse Engineering Ihren Altcode in einen Knowledge Graph übersetzt, bevor die erste Zeile Code angefasst wird.
- Beschleunigte Datenmigration: Wie der Legacy Data Migration Accelerator Ihre Daten bis zu 60-mal schneller überträgt als manuelle Prozesse.
- Volle Kontrolle beim KI-Einsatz: Wie eine zentrale Control Plane Ihre KI-Agenten sicher steuerbar hält, auch bei unternehmensweiter Skalierung.
- Nachhaltige Unabhängigkeit: Wie unser Co-Delivery-Modell Ihr eigenes Team befähigt, ganz ohne Vendor-Lock-in.
Erst die Details? Laden Sie das vollständige Solution Brief herunter. Lieber gleich sprechen? Buchen Sie Ihre persönliche AI Readiness-Session.
Wo wir diese Herausforderungen bereits gelöst haben
Häufige Bedenken und wie wir sie ausräumen
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Zu Recht. Wir entwickeln den Business Case direkt gemeinsam mit der Architektur. So zahlt jede Investition von Tag eins an auf einen messbaren Ertrag ein.
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Das hat fast die gesamte Branche. 84% sehen den Mehrwert, aber nur 20% schaffen die Skalierung. Der Unterschied liegt nicht in der Idee, sondern im Datenfundament und der technischen Disziplin darunter.
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Nein. Der Startpunkt ist eine kompakte 60-minütige Readiness-Session. Auch das erste Umsetzungspaket ist so geschnitten, dass es schnell sichtbare Ergebnisse liefert und Ihr Team befähigt.
Starten Sie mit einer Session, nicht mit einem Großprojekt
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Die Modernisierungs- und Datenspezialisten von Thoughtworks analysieren Ihren aktuellen Stand und zeigen Ihnen unverbindlich die nächsten konkreten Schritte auf.