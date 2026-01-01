Vom Monolithen zur Agentic AI-Readiness

Der deutsche industrielle Mittelstand ist Weltmarktführer in seinen Nischen. Doch der Druck steigt an zwei Fronten gleichzeitig: auf der einen Seite die Kosten durch Energiepreise und globale Konkurrenz, auf der anderen der Zwang zu digitalen Services und AI-native Operations. Fast jede Geschäftsführung fordert KI-Integration. Die Realität: Dutzende Proof of Concepts entstehen isoliert in Silos. Sie sind ambitioniert, erreichen aber nie die Produktionsreife. Die Organisation lernt viel, doch sie verändert sich nicht.