有何益处？





无密码认证可以提供更好的用户体验，并降低密码系统维护的 IT 开销。密码重置仍然是 IT 服务台所做工作的重要组成部分，因此提供替代方案可以解放您的员工，使其可以处理更有价值的工作，





还可以降低风险。只使用密码的系统从根本上来说是有风险的。用户选择的密码安全性往往很弱，并且经常被重复使用，增加了密码被泄露的可能性。采用无密码法可防止基于拦截凭据通信的攻击类型。