Reforçar a mudança é especialmente relevante para as transformações digitais, pois muitas vezes alteram fundamentalmente a forma como as pessoas realizam seu trabalho – permanente.

O impacto da digitalização nas equipes de campo é um bom exemplo, observa Barnes. Em sua experiência, as equipes de campo muitas vezes se sentem ameaçadas quando percebem que grande parte de seu fluxo de trabalho será digitalizado. “Mas quando lhes foi mostrado que o conhecimento que acumularam seria incorporado a uma nova tecnologia e persistiria muito tempo depois de se aposentarem, elas começaram a ver o valor”, diz ele. “Essas mudanças de mentalidade eliminam parte da resistência à mudança e ajudam a perdê-la.”

As organizações podem identificar e treinar pessoas para continuar como agentes de mudança para manter o ritmo mesmo depois que um programa formal expirar, observa Wauchope.

“Procure pessoas que não sejam apenas organizadas e possam supervisionar a mudança de uma perspectiva de gestão de projetos”, diz ela. “Procure aquelas que entendem a organização, que trabalham para elas e que são confiáveis ​​tanto para equipes quanto para lideranças. Os departamentos de recursos humanos são bons lugares para se procurar porque podem entender o terreno de uma forma que gerentes da organização não entendem, uma vez que os fatores de gestão de mudanças geralmente contribuem para os KPIs pelos quais são responsáveis.”

À medida que as mudanças se tornam normais, é provável que, após alguns anos, quaisquer melhorias consequentes comecem a estabilizar, observa Wauchope. “Nesse ponto, as organizações podem querer reavaliar se novas mudanças são úteis. Manter os mecanismos inicialmente estabelecidos para facilitar ou monitorar a mudança e continuar a usá-los de forma contínua pode ajudar as organizações a entender o grau em que a mudança permanece eficaz no longo prazo”.

“Embora os mecanismos sejam importantes, o fator mais crítico para fazer a mudança durar é que as lideranças continuem a se comportar de maneira a incentivar as pessoas a fazerem o mesmo”, diz Rouzie.

Independentemente de as práticas e processos que visam incutir perdurarem com o tempo, não há dúvida de que os programas de gestão de mudanças estão incentivando as organizações a explorar e adotar melhores formas de trabalhar.

Ao buscar a gestão da mudança, “as organizações estão trazendo líderes de todas as áreas para colaborar de maneiras que nunca fizeram antes, porque reconhecem que não basta apenas construir novas tecnologias ou criar novos processos”, diz Rouzie. “Estão começando a ver que as pessoas desempenham um papel significativo nessas conquistas e que não podem ser ignoradas.”

De maneira ainda mais significativa, a gestão da mudança ajuda a empresa a exercitar sua capacidade de adaptação – uma capacidade vital em um ambiente caracterizado por mudanças econômicas, tecnológicas e de clientes que regularmente forçam os negócios a alterar o curso.