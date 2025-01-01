Reforzar el cambio es especialmente relevante para las transformaciones digitales, ya que a menudo alteran fundamentalmente la forma en que las personas realizan su trabajo, para bien.

El impacto de la digitalización en los equipos de campo es un buen ejemplo, señala Barnes. Según su experiencia, los equipos de campo suelen sentirse amenazados cuando se dan cuenta de que una gran parte de su flujo de trabajo se va a digitalizar. "Pero cuando se les mostró que los conocimientos que acumulaban iban a quedar plasmados en una nueva tecnología y que persistirían mucho después de que se retiraran, empezaron a ver el valor", dice. "Estos cambios de mentalidad eliminan parte de la resistencia al cambio y ayudan a que perdure".

Las organizaciones pueden identificar y formar a personas para que continúen como agentes de cambio y mantengan el impulso incluso después de que expire un programa formal, señala Wauchope.

"Busque personas que no sólo sean organizadas y puedan supervisar el cambio desde una perspectiva de gestión de proyectos", dice. "Busque a aquellos que entiendan la organización, que trabajen para ella y que cuenten con la confianza tanto de los equipos como de la C-suite". El equipo de personas o los departamentos de recursos humanos son buenos lugares donde buscar porque pueden entender el terreno de una forma que otros directivos de la organización no entienden, ya que los factores de gestión del cambio suelen contribuir a los KPI de los que son responsables"

A medida que los cambios se convierten en algo habitual, es probable que, al cabo de unos años, las mejoras consiguientes empiecen a estabilizarse, señala Wauchope. "En ese momento, las organizaciones pueden querer reevaluar si son útiles más cambios. Conservar los mecanismos establecidos inicialmente para facilitar o supervisar el cambio, y seguir utilizándolos de forma continua, puede ayudar a las organizaciones a comprender el grado de eficacia del cambio a largo plazo."

"Aunque los mecanismos son importantes, el factor más crítico para que el cambio sea duradero es que los líderes sigan comportándose de forma que incentiven a los equipos a hacer lo mismo", dice Rouzie.

Independientemente de que las prácticas y procesos que pretenden inculcar perduren en el tiempo, no cabe duda de que los programas de gestión del cambio están animando a las organizaciones a explorar, y adoptar, mejores formas de trabajar.

Al perseguir la gestión del cambio, "las organizaciones están reuniendo a líderes de toda la empresa para que colaboren de formas que no habían hecho antes, porque reconocen que no basta con construir nuevas tecnologías o crear nuevos procesos", afirma Rouzie. "Empiezan a ver que las personas desempeñan un papel importante en estos logros, y que no pueden ser ignoradas".

Y lo que es más importante, la gestión del cambio ayuda a la empresa a flexionar su músculo adaptativo, una capacidad vital en un entorno caracterizado por los cambios económicos, tecnológicos y de los clientes que obligan regularmente a las empresas a cambiar de rumbo.