Então, você é gerente de produto e após seu sucesso no lançamento de um novo produto no ano passado, você uma promoção para gerente de produto do principal produto de sua organização, o “monstro monolítico de 20 anos de idade”, ao mesmo tempo que a organização embarca numa necessária iniciativa de modernização. Há um pouco de cheiro em torno da transformação, e muitos de seus stakeholders estão pressionando por um MVP (produto mínimo viável). Eles ouviram dizer que essa é uma boa prática, então qual deveria ser o MVP para isso? Você está lutando para encontrar um que faça sentido e, por isso, agora você está pensando que pode não estar à altura do trabalho. Não se estresse! Não é você, é o MVP. Ele não está à altura do trabalho. Vamos revelar por que o MVP não é a ferramenta certa para a modernização do legado.



Em primeiro lugar, deixe-me afirmar que, de modo geral, acho que um MVP é realmente uma boa ideia. É uma ótima maneira de fazer aquilo a que se destinava, testar uma hipótese de mercado com recursos mínimos. O problema é que as pessoas continuam usando ‘MVP’ no contexto da modernização do legado. Você não está testando o mercado aqui, você já conhece o mercado. Na verdade, você deve ter dados reais sobre como o mercado se sente em relação ao seu produto. Entretanto, você está, em algum grau, tentando fazer algumas mudanças organizacionais e um MVP não vai ser suficiente. Eu gostaria de explorar algumas razões pelas quais ele não vai funcionar e propor algumas alternativas. Apertem os cintos para um passeio turbulento!



Primeiro, um pouco de contexto. Aqui temos uma das melhores ilustrações do que é um MVP: