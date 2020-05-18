O primeiro passo para iniciar uma jornada de transformação digital é encontrar maneiras novas de resolver problemas reais de negócio usando tecnologias emergentes. Para a Thoughtworks, inovação precisa sempre estar a serviço da organização, contribuindo para a evolução de processos, produtos e serviços.
A Yara é uma empresa global especializada em desenvolver produtos e soluções para a indústria agrícola. Fundada em 1905, a empresa hoje conta com mais de 15 mil funcionários e está presente em 160 países.
Em 2013, a Yara consolidou sua liderança no Brasil com a aquisição do negócio de fertilizante da Bunge, e hoje a operação local representa cerca de 30% de toda a organização. Com sede em Porto Alegre (RS) e escritório em São Paulo (SP), a empresa hoje possui duas fábricas em Rio Grande (RS), uma fábrica em Ponta Grossa (PR), 32 unidades misturadoras e um centro de distribuição, localizados em diversos estados do país.
A empresa precisava de mais acurácia, ou seja, exatidão e precisão nas medições de inventário. Esse tipo de desafio exige o desenvolvimento de soluções personalizadas de maneira rápida e eficiente, minimizando riscos e falhando rápido para aprender com cada nova tentativa. Para isso, além de conhecimento técnico, é fundamental trabalhar em parceria com o cliente, utilizando metodologias de design e colaboração que permitam coletar as melhores ideias para testá-las de forma ágil e interativa.
A gente não tinha uma solução pronta na prateleira, então sabíamos que teríamos que explorar várias ideias diferentes.
Para alcançar esse resultado iniciamos um processo de Inception em conjunto com o time da Yara. Esse é o primeiro momento do engajamento, quando nos debruçamos sobre o desafio, adquirindo o máximo de informação em tempo recorde.
Em seguida pudemos passar para um exercício de Ideation, que entra em ebulição ao criarmos um ambiente diverso e democrático que favorece o surgimento de ideias criativas capazes de resolver problemas de negócio. São pessoas desenvolvedoras, estrategistas de produto, especialistas em usabilidade, consultoras de negócio, clientes e operadoras pensando juntas para criar, priorizar e elaborar as melhores soluções.
Acho que o processo consegue trazer mais colaboração, não ter restrições, ser um mundo aberto onde podemos expressar qualquer tipo de ideia.
Foi durante esse momento que imaginamos diversas soluções diferentes capazes de resolver o mesmo problema e garantir mais eficiência ao processo de medição de inventário da Yara. A partir daí utilizamos metodologias específicas e escolhemos as mais promissoras para entrarem em ciclos rápidos de prototipação.
Identificamos que a solução mais adequada envolveria a utilização de diversas tecnologias de ponta em um objeto de medição conectado que utilizaria raios infra-vermelhos para mensurar de forma precisa as pilhas de fertilizantes armazenadas nas fábricas da Yara, enviando em seguida os dados captados para um computador que faria os cálculos de forma automatizada.
Para validar essa hipótese, desenvolvemos um protótipo funcional utilizando partes de um video-game e um software desenvolvido pela nossa equipe. Testamos a aplicação em campo e validamos sua eficácia, co-criando o embrião de um novo produto digital de forma rápida, usando metodologias ágeis e nossa experiência de mais de 20 anos trabalhando com tecnologias emergentes.
Conseguimos isso de uma forma simples, sem um alto custo, em pouco tempo, e resultados em torno de 97 a 98% de acuracidade. O que nos trouxe a certeza de que podemos evoluir para um produto.