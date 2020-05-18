O primeiro passo para iniciar uma jornada de transformação digital é encontrar maneiras novas de resolver problemas reais de negócio usando tecnologias emergentes. Para a Thoughtworks, inovação precisa sempre estar a serviço da organização, contribuindo para a evolução de processos, produtos e serviços.





A Yara é uma empresa global especializada em desenvolver produtos e soluções para a indústria agrícola. Fundada em 1905, a empresa hoje conta com mais de 15 mil funcionários e está presente em 160 países.





Em 2013, a Yara consolidou sua liderança no Brasil com a aquisição do negócio de fertilizante da Bunge, e hoje a operação local representa cerca de 30% de toda a organização. Com sede em Porto Alegre (RS) e escritório em São Paulo (SP), a empresa hoje possui duas fábricas em Rio Grande (RS), uma fábrica em Ponta Grossa (PR), 32 unidades misturadoras e um centro de distribuição, localizados em diversos estados do país.





A empresa precisava de mais acurácia, ou seja, exatidão e precisão nas medições de inventário. Esse tipo de desafio exige o desenvolvimento de soluções personalizadas de maneira rápida e eficiente, minimizando riscos e falhando rápido para aprender com cada nova tentativa. Para isso, além de conhecimento técnico, é fundamental trabalhar em parceria com o cliente, utilizando metodologias de design e colaboração que permitam coletar as melhores ideias para testá-las de forma ágil e interativa.