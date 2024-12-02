Receita para o sucesso

A Thoughtworks começou o trabalho no ano passado com uma Avaliação de Fluência Digital para entender os objetivos da IMC e os passos necessários para alcançá-lo. Isto envolveu a elaboração de um modelo de negócios apoiado em casos relevantes e o desenvolvimento de um roteiro de transformação delineando o caminho para alcançar os objetivos. Nesse sentido, o Grupo IMC decidiu criar um aplicativo móvel para a Pizza Hut e em apenas quatro meses foi criada uma plataforma digital funcional, lançada no fim de 2023 e com foco na experiência do consumidor.

A partir de então, houve uma fase de descoberta de aplicações, identificando adequação ao mercado, perfis de clientes e planos de serviços, diante de uma análise que abrangeu diversas facetas do negócio – desde a sua estrutura organizacional até a experiência do usuário orientada por dados. Essa abordagem abrangente proporcionou, por exemplo, uma compreensão mais profunda do processo e da experiência de fabricação de pizzas de ponta a ponta, dos perfis e comportamentos dos consumidores, e da direção estratégica para promoção e interação com o cliente.

Por meio dessa fase de descoberta, a equipe digital da IMC passou a promover de forma ainda mais integrada a colaboração e a inclusão de vários times no processo de tomada de decisões. Já na transição da descoberta para a entrega, a Thoughtworks desenvolveu uma plataforma de serviços de alimentação IMC para apoiar a criação de todos os produtos digitais alinhados com a estratégia de mercado da IMC e comas ofertas de sua marca.

Foi também criado um escritório de transformação, equipado com um quadro estratégico e uma estrutura de governança para garantir a entrega de valor ao longo da jornada de transformação e auxiliar na contratação de especialistas digitais. Além disso, foi implementada uma avaliação para garantir a acessibilidade dos dados, identificar vulnerabilidades e conceber soluções rápidas, de forma a auxiliar o Grupo IMC a priorizar esforços e elevar a qualidade de suas rotas.