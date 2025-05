POLÍTICA DE PRIVACIDADE ONLINE

CANDIDATURAS ONLINE DA THOUGHTWORKS, INC.

Estamos comprometidas em proteger a privacidade e a segurança dos dados de nossas pessoas candidatas. Utilizamos suas informações para gerenciar sua candidatura inicial, bem como para entrar em contato sobre futuras oportunidades. Processamos suas informações para conduzir o processo de recrutamento ou as formalidades relacionadas à posição para a qual você está se candidatando e, em algumas circunstâncias, com base nos interesses legítimos de ambas as partes, para identificar uma posição adequada para você em uma data futura. Essa escolha mantém o tom profissional e alinhado com a forma como a Thoughtworks costuma se comunicar.

Usamos o Greenhouse como nossa principal fornecedora de atividades de recrutamento, mas a fornecedora não tem acesso direto aos seus dados pessoais. Também usamos LinkedIn, Stackoverflow, HackerRank, Hired, Xing, Kununu, Naukri, Indeed, Glassdoor, Nymeria, IIMjobs, Belong, Hackerearth, Stepstone, Job Board Boss, Liepin, Lagou, Women's Job Search Network, BuiltIn, Getajob, Reference Check FACT, GradConnection, Prosple, Aspiring Minds, Promotion-Yichengda, WeChat, Brighthire, GoodTime, goFluent e Career Trackers.

Se permitido pelas leis do seu país e dependendo da posição para a qual você está se candidatando, podemos compartilhar seu currículo com a cliente associada à vaga para apoiar o processo de recrutamento. Nesses casos, firmamos acordos contratuais para garantir que seus dados estejam protegidos e tratados de acordo com os mais altos padrões aplicáveis. Além disso, a Thoughtworks é uma empresa global com escritórios na Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Dubai, Equador, Finlândia, Alemanha, Índia, Itália, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Peru, Romênia, Singapura, Espanha, Suíça, Tailândia, Vietnã, Reino Unido e Estados Unidos. Por isso, seus dados podem ser processados fora do seu país de residência, seja em um de nossos escritórios ou por nossas clientes. Independentemente da origem ou destino, garantimos que seus dados sejam protegidos com os mesmos altos padrões e que você mantenha os mesmos direitos sobre eles. Ademais, a Thoughtworks implementou Cláusulas Contratuais Padrão emitidas pela Comissão Europeia e por outras Autoridades de Proteção de Dados regionais para assegurar a conformidade com as regulamentações internacionais de proteção de dados.

Fizemos muitas contratações de pessoas incríveis que não foram bem-sucedidas na primeira vez que se candidataram à Thoughtworks. Por esse motivo, gostaríamos de entrar em contato com você para informá-la sobre novas oportunidades e para que nossas brilhantes pessoas recrutadoras possam verificar se outra posição é mais adequada para você. Mantemos suas informações de recrutamento para entrar em contato com você sobre vagas mais adequadas e deixamos de usá-las para esse fim dois anos após nosso último contato com você, ou antes, se você solicitar. Você tem o direito de solicitar que paremos de entrar em contato com você a qualquer momento. Mantemos seus dados por sete anos após você ter recebido um retorno por nós, em conformidade com a legislação sobre diversidade e inclusão e à legislação sobre vistos.

Para mais informações sobre como a Thoughtworks processa seus dados e seus direitos, consulte nosso aviso de privacidade organizacional (também disponível no site da Thoughtworks, clicando no link na parte inferior de todas as páginas) ou entre em contato com o Departamento de Proteção de Dados da Thoughtworks via privacyofficer@thoughtworks.com