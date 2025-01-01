Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
en Bintec 2025

14-16 octubre | Bancolombia
Bintec 2025: Tecnología que conecta, innovación que transforma

BINTEC, el evento insignia de innovación y tecnología de Bancolombia, reunió una vez más a líderes del sector financiero para explorar los caminos que están transformando la banca del futuro.

 

Thoughtworks participó como sponsor por tercer año cosecutivo, y fuimos parte activa de la conversación con charlas y espacios que reflejan nuestra visión sobre cómo la tecnología impulsa una banca más inteligente, accesible y humana.

 

Aquí encontrarás las grabaciones de nuestras participaciones durante BINTEC 2025, donde compartimos experiencias, aprendizajes y perspectivas sobre los retos y oportunidades que marcan el rumbo del sector financiero.

 

Explora nuestras charlas y despierta las posibilidades extraordinarias de la IA en la banca

Bancolombia y Thoughtworks: AIOps en la Plataforma de Aplicaciones de TI

Historias de la nueva banca digital en América Latina en Bintec 2025

Banca accesible para todos – Impulsando la innovación a través de un ecosistema digital público

