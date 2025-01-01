BINTEC, el evento insignia de innovación y tecnología de Bancolombia, reunió una vez más a líderes del sector financiero para explorar los caminos que están transformando la banca del futuro.

Thoughtworks participó como sponsor por tercer año cosecutivo, y fuimos parte activa de la conversación con charlas y espacios que reflejan nuestra visión sobre cómo la tecnología impulsa una banca más inteligente, accesible y humana.

Aquí encontrarás las grabaciones de nuestras participaciones durante BINTEC 2025, donde compartimos experiencias, aprendizajes y perspectivas sobre los retos y oportunidades que marcan el rumbo del sector financiero.

Explora nuestras charlas y despierta las posibilidades extraordinarias de la IA en la banca