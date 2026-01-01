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Prarthana Sridhar

Prarthana Sridhar

Head of Web and Digital Content Experience
Alumni

I lead the global Web and Digital Content function within GTM Operations, covering website strategy, digital experience, content, SEO, analytics, and content operations.

 

My role involves working across marketing, technology, and analytics teams to evolve our global digital presence, improve content discoverability across traditional search and AI-powered platforms, and explore emerging capabilities in Generative Engine Optimization (GEO), AI-enabled marketing, and digital content operations.

Thoughtworks acknowledges the Traditional Owners of the land where we work and live, and their continued connection to Country. We pay our respects to Elders past and present. Aboriginal and Torres Strait Islander peoples were the world's first scientists, technologists, engineers and mathematicians. We celebrate the stories, culture and traditions of Aboriginal and Torres Strait Islander Elders of all communities who also work and live on this land. 

 

As a company, we invite Thoughtworkers to be actively engaged in advancing reconciliation and strengthen their solidarity with the First Peoples of Australia. Since 2019, we have been working with Reconciliation Australia to formalize our commitment and take meaningful action to advance reconciliation. We invite you to review our Reconciliation Action Plan.