Prarthana Sridhar

Prarthana SridharHead of Web and Digital Content Experience
Alumni
I lead the global Web and Digital Content function within GTM Operations, covering website strategy, digital experience, content, SEO, analytics, and content operations.
My role involves working across marketing, technology, and analytics teams to evolve our global digital presence, improve content discoverability across traditional search and AI-powered platforms, and explore emerging capabilities in Generative Engine Optimization (GEO), AI-enabled marketing, and digital content operations.