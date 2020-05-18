Globo: expandindo mobile para Android

Se você mora no Brasil, já ouviu falar da Globo – abreviação de Organizações Globo, o maior grupo de mídia da América Latina.





Lançada no ano 2000, a Globo.com é responsável pela distribuição do conteúdo das Organizações Globo na web e está entre os maiores portais do país, atraindo cerca de 51 milhões de visitantes únicos/mês (dados ComScore Media Metrix – agosto de 2013).





Com uma estratégia focada em três pilares de conteúdo: Esporte, Jornalismo e Entretenimento, categorias em que é líder de audiência (ranking de visitantes únicos por mês) – a Globo.com reúne sites como G1, Globoesporte.com, Ego, Paparazzo, Techtudo, Receitas.com e Big Brother Brasil.





Plataformas móveis logo tornaram-se prioridade. Depois de um lançamento de sucesso do aplicativo de iPhone, a Globo.com decidiu expandir o acesso móvel aos videos do portal para mais usuários. Planejaram, então, um aplicativo Android – com capacidade de video sob demanda.





Como o aplicativo de iPhone já estava no mercado, era importante que a experiência no Android fosse parecida, inclusive visualmente, mantendo sua marca consistente e a experiência de usuário irretocável em todas as plataformas móveis.