Globo: expandindo mobile para Android

Se você mora no Brasil, já ouviu falar da Globo – abreviação de Organizações Globo, o maior grupo de mídia da América Latina.
Lançada no ano 2000, a Globo.com é responsável pela distribuição do conteúdo das Organizações Globo na web e está entre os maiores portais do país, atraindo cerca de 51 milhões de visitantes únicos/mês (dados ComScore Media Metrix – agosto de 2013).
Com uma estratégia focada em três pilares de conteúdo: Esporte, Jornalismo e Entretenimento, categorias em que é líder de audiência (ranking de visitantes únicos por mês) – a Globo.com reúne sites como G1, Globoesporte.com, Ego, Paparazzo, Techtudo, Receitas.com e Big Brother Brasil.
Plataformas móveis logo tornaram-se prioridade. Depois de um lançamento de sucesso do aplicativo de iPhone, a Globo.com decidiu expandir o acesso móvel aos videos do portal para mais usuários. Planejaram, então, um aplicativo Android – com capacidade de video sob demanda.
Como o aplicativo de iPhone já estava no mercado, era importante que a experiência no Android fosse parecida, inclusive visualmente, mantendo sua marca consistente e a experiência de usuário irretocável em todas as plataformas móveis.
Nós sempre acompanhamos o trabalho da Thoughtworks e consideramos a empresa uma referência no desenvolvimento ágil de software, alinhada com os valores da globo.com. Recebemos um produto de alta qualidade, dentro do prazo esperado, atendendo plenamente as nossas expectativas
O desenvolvimento de software ágil já é uma prática na Globo.com há muitos anos: mas eles precisavam de um parceiro ágil com habilidades de desenvolvimento para Android. Foi aí que buscaram a Thoughtworks.
Com um time de habilidades múltiplas, a Thoughtworks começou a trabalhar com a Globo.com para construir um aplicativo Android do zero, mantendo a experiência de usuário cuidadosamente alinhada com o aplicativo de iPhone durante o processo.
Experiência de usuário e entrega contínua foram fundamentais durante o projeto; trabalhar com lançamentos diários para usuários beta, para assegurar um feedback apurado, foi essencial.
Em apenas 16 semanas o aplicativo Android estava pronto.
Sendo a plataforma mobile com maior crescimento dentre nossos usuários, era fundamental termos no mercado um aplicativo Android com uma experiência rica e consistente com nossa marca.