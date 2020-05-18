Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Globo: expandindo mobile para Android
Globo

Expandindo mobile
para Android

Se você mora no Brasil, já ouviu falar da Globo – abreviação de Organizações Globo, o maior grupo de mídia da América Latina.


Lançada no ano 2000, a Globo.com é responsável pela distribuição do conteúdo das Organizações Globo na web e está entre os maiores portais do país, atraindo cerca de 51 milhões de visitantes únicos/mês (dados ComScore Media Metrix – agosto de 2013).


Com uma estratégia focada em três pilares de conteúdo: Esporte, Jornalismo e Entretenimento, categorias em que é líder de audiência (ranking de visitantes únicos por mês) – a Globo.com reúne sites como G1, Globoesporte.com, Ego, Paparazzo, Techtudo, Receitas.com e Big Brother Brasil.


Plataformas móveis logo tornaram-se prioridade. Depois de um lançamento de sucesso do aplicativo de iPhone, a Globo.com decidiu expandir o acesso móvel aos videos do portal para mais usuários. Planejaram, então, um aplicativo Android – com capacidade de video sob demanda.


Como o aplicativo de iPhone já estava no mercado, era importante que a experiência no Android fosse parecida, inclusive visualmente, mantendo sua marca consistente e a experiência de usuário irretocável em todas as plataformas móveis.

Nós sempre acompanhamos o trabalho da Thoughtworks e consideramos a empresa uma referência no desenvolvimento ágil de software, alinhada com os valores da globo.com. Recebemos um produto de alta qualidade, dentro do prazo esperado, atendendo plenamente as nossas expectativas
José Leme Lopes Neto
Android Product Owner, Globo.com

O desenvolvimento de software ágil já é uma prática na Globo.com há muitos anos: mas eles precisavam de um parceiro ágil com habilidades de desenvolvimento para Android. Foi aí que buscaram a Thoughtworks.

 

Com um time de habilidades múltiplas, a Thoughtworks começou a trabalhar com a Globo.com para construir um aplicativo Android do zero, mantendo a experiência de usuário cuidadosamente alinhada com o aplicativo de iPhone durante o processo.

 

Experiência de usuário e entrega contínua foram fundamentais durante o projeto; trabalhar com lançamentos diários para usuários beta, para assegurar um feedback apurado, foi essencial.

 

Em apenas 16 semanas o aplicativo Android estava pronto.

Sendo a plataforma mobile com maior crescimento dentre nossos usuários, era fundamental termos no mercado um aplicativo Android com uma experiência rica e consistente com nossa marca.
Marcello Azambuja
Senior Manager, WebMedia, Product & Engineering, Globo.com

