Como o Nubank usa design estratégico e experimentação para colocar o cliente no centro do Nunos, seu programa de recompensas por atividades do dia a dia

Em 2013, um marco na história dos serviços financeiros brasileiros foi estabelecido com o surgimento do Nubank - uma plataforma de serviços financeiros digitais pioneira que revolucionou o setor. Até aquele momento, utilizar o design como uma ferramenta para proporcionar uma excelente experiência do cliente era algo inédito e ainda é um desafio para muitos bancos e outras empresas.

Com mais de 70 milhões de clientes em nove anos, o Nubank continua empenhado em fornecer um ecossistema completo de serviços financeiros e soluções. No entanto, faltava uma maneira de recompensar seus usuários fiéis que apoiaram a marca ao longo dos anos. Foi a partir desse pensamento que surgiu a ideia de criar um programa de relacionamento, chamado de Nunos.

Criar o programa de fidelidade Nunos para o Nubank não foi uma tarefa fácil. A empresa estava determinada a criar algo único e impactante na vida de seus clientes, que se destacasse dos programas de fidelidade existentes no mercado.