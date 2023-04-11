Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Fechar
Ask Tai
Ask Tai
Design estratégico e experimentação coloca cliente no centro de programa de relacionamento
Design estratégico e experimentação coloca cliente no centro de programa de relacionamento
Com quem trabalhamos Back
Case study: Nubank

Design estratégico e experimentação coloca cliente no centro de programa de relacionamento

Como o Nubank usa design estratégico e experimentação para colocar o cliente no centro do Nunos, seu programa de recompensas por atividades do dia a dia

 

Em 2013, um marco na história dos serviços financeiros brasileiros foi estabelecido com o surgimento do Nubank - uma plataforma de serviços financeiros digitais pioneira que revolucionou o setor. Até aquele momento, utilizar o design como uma ferramenta para proporcionar uma excelente experiência do cliente era algo inédito e ainda é um desafio para muitos bancos e outras empresas. 

 

Com mais de 70 milhões de clientes em nove anos, o Nubank continua empenhado em fornecer um ecossistema completo de serviços financeiros e soluções. No entanto, faltava uma maneira de recompensar seus usuários fiéis que apoiaram a marca ao longo dos anos. Foi a partir desse pensamento que surgiu a ideia de criar um programa de relacionamento, chamado de Nunos.

 

Criar o programa de fidelidade Nunos para o Nubank não foi uma tarefa fácil. A empresa estava determinada a criar algo único e impactante na vida de seus clientes, que se destacasse dos programas de fidelidade existentes no mercado.

Nunos, programa de relacionamento do Nubank
Nunos, programa de relacionamento do Nubank

Para atender a essa expectativa, o Nubank se uniu à Thoughtworks, uma consultoria global de tecnologia que integra estratégia, design e engenharia de software que acelera a inovação digital ao conectar empresas às necessidades dos clientes por meio do design.

 

Reinventar os programas de relacionamento já consolidados no mercado foi o desafio enfrentado pelo Nubank na criação do programa Nunos. Em um trabalho colaborativo entre Thoughtworks e cliente, a decisão foi focar no diferencial da empresa como ponto de partida para a concepção do Nunos: simplificar a vida financeira das pessoas e proporcionar controle sobre seu dinheiro.

O objetivo era criar um programa em que as atividades que os clientes já realizam no aplicativo Nubank se transformem em recompensas e surpresas, sem a necessidade de acrescentar tarefas, ajudando as pessoas a aprender mais sobre como gerenciar melhor seu dinheiro
André Mancini
Líder do Creative Lab, Thoughtworks

Design centrado no cliente: a metodologia de experimentação

 

Uma ideia, mesmo que seja fruto de pesquisas com pessoas reais, não é suficiente. Para criar um impacto extraordinário na vida dos clientes, é preciso um olhar do design, capaz de trazer a visão da pessoa usuária para o centro das decisões, uma prática constante na criação e evolução de seus produtos no Nubank.

 

Para colocar isso em prática no novo programa de relacionamento do Nubank, a Thoughtworks adotou a metodologia da experimentação por meio do seu Creative Lab, indo para o campo real para descobrir o que realmente impacta positivamente a vida de suas clientes. Desde a narrativa (storytelling) e proposta de valor, até as mecânicas de jogabilidade e formato de pontuação ou recompensa, tudo é colocado à prova com pessoas reais por meio de testes e experimentos quantitativos e qualitativos.

 

Chamado test & learning, esse processo de testar de forma ágil tem um enorme poder de acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços que sejam efetivos para quem realmente importa: pessoas usuárias.

 

Esses aprendizados são essenciais para validar desde as grandes decisões estratégicas até os pequenos detalhes que tornam a experiência única. Por exemplo, para saber se a mecânica de abrir baús após completar missões é interessante para os clientes, é necessário testá-la com pessoas reais que usarão o produto digital.

Essa abordagem permite acelerar o desenvolvimento de produtos e serviços efetivos para quem realmente importa: as pessoas usuárias.
Marco Gross
UX Designer, Thoughtworks
Nunos, programa de relacionamento do Nubank
Nunos, programa de relacionamento do Nubank

Usando insights para criar produtos digitais excepcionais

 

Ao coletar insights com os usuários e desenvolver o programa, foram necessárias pesquisas, estratégias e storytelling. Quando se tratou de executar o projeto, foi necessário criar uma estrutura visual que enfatizasse a proximidade das pessoas com o Nubank, um diferencial importante da empresa.

 

Combinando o lúdico com a realidade e mantendo as descobertas estratégicas e o storytelling como base, foi possível criar uma experiência que gerou conexões profundas com os usuários, mantendo a simplicidade do uso e oferecendo recompensas, como cupons para o iFood, cashback e descontos em streaming, apenas por usar o Nubank no dia a dia.

Foi um momento de expandir o time e co-criar juntos. Desenhamos juntos soluções, que chamo de WOW, aquelas que além de cumprir a função prática, possuem um caráter emocional muito forte também. O trabalho em conjunto nos permitiu chegar na melhor solução possível, e depois de vários testes da fase exploratória de Nunos, ouvimos feedbacks positivos dos clientes
Verena Passim
Gerente de Design, Nubank