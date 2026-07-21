Diseñando la organización tecnológica del futuro

En este episodio, Ramiro Castillo conversa con Ricard Vilà, Chief Digital Officer de LATAM Pass, sobre cómo diseñar una organización tecnológica preparada para las necesidades actuales y futuras. A partir de la experiencia de transformación de LATAM Airlines, exploran la evolución de tecnología como centro de costos hacia un motor de valor para el negocio, la creación de equipos autónomos y multidisciplinarios, la colaboración entre personas que hablan español y portugués, y la importancia de adaptar el liderazgo, la cultura y las prácticas de producto a distintos contextos. Ricard también comparte cómo están incorporando inteligencia artificial de manera progresiva, los fundamentos necesarios para que esta aceleración genere resultados reales y los desafíos que plantea el futuro de la participación humana en el desarrollo de productos.