Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Cerrar
Insights Back
Maya Ormaza perfil

Maya Ormaza

Lead Consultant Developer

Después de terminar mi maestría en Gestión de Sistemas de Información y Conocimiento de la Universidad de Southampton (Reino Unido), me uní a Thoughtworks Ecuador como Business Analyst consultant. Desde entonces, he trabajado en varios roles, combinando los lados técnicos y de negocios del desarrollo de productos. Debido a mi experiencia en Pagos Digitales, he estado trabajando como experta en PYMES para la oficina de Chile, con un enfoque en soluciones altamente transaccionales y de alto cumplimiento.

 

He trabajado en varias verticales de la industria, donde gané experiencia en la concepción, construcción y entrega de experiencias de alta calidad centradas en el cliente. 

 

Me apasiona el lean, la analítica y el fomento de una cultura impulsada por los datos, así como los derechos LGBT y la justicia social.

 

Ahora soy parte de nuestra oficina en Chile, donde trabajo como Lead Developer. 