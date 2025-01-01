Maya Ormaza Lead Consultant Developer

Después de terminar mi maestría en Gestión de Sistemas de Información y Conocimiento de la Universidad de Southampton (Reino Unido), me uní a Thoughtworks Ecuador como Business Analyst consultant. Desde entonces, he trabajado en varios roles, combinando los lados técnicos y de negocios del desarrollo de productos. Debido a mi experiencia en Pagos Digitales, he estado trabajando como experta en PYMES para la oficina de Chile, con un enfoque en soluciones altamente transaccionales y de alto cumplimiento.

He trabajado en varias verticales de la industria, donde gané experiencia en la concepción, construcción y entrega de experiencias de alta calidad centradas en el cliente.

Me apasiona el lean, la analítica y el fomento de una cultura impulsada por los datos, así como los derechos LGBT y la justicia social.

Ahora soy parte de nuestra oficina en Chile, donde trabajo como Lead Developer.