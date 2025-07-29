Barosch Demir: de rookie a líder

Para Barosch, unirse a TWU en 2019 fue un momento clave. Durante su tiempo en Xi’an, China, desarrolló las habilidades y valores que marcarían su carrera. “Thoughtworks University me enseñó la importancia de la diversidad de perspectivas y el trabajo en equipo”, recuerda. Aunque entusiasta, sus primeros días como graduate developer estuvieron llenos de nervios. “Me preocupaba tanto cometer errores que evitaba pedir ayuda. En lugar de hacerlo, me encerraba demasiado tiempo en los problemas, revisando tres veces cada línea de código antes de un commit y con miedo a ser juzgado”, cuenta. Sin embargo, prácticas como el pairing y el coaching que conoció en TWU le mostraron que el crecimiento es un viaje colectivo. Comprender que nunca estaba solo encendió en él la chispa de confianza y adaptabilidad que lo impulsó a evolucionar.



Caminar la carrera con empatía y enfoque

Hoy, Barosch es lead developer y se ha transformado radicalmente desde sus inicios nerviosos. Su impacto ya no se mide solo por el código que escribe, sino por la cultura que fomenta. “Paso más tiempo escuchando que tecleando. Mi impacto no son solo las líneas de código que escribo. Me enfoco en apoyar a otros para que crezcan, brillen y se sientan seguros de experimentar”, explica. Barosch entiende que crear un gran software empieza por crear un gran equipo, uno que prospere en un entorno seguro y de apoyo. Trabaja incansablemente para eliminar obstáculos y abraza la responsabilidad del liderazgo con empatía.

Su transformación también estuvo marcada por sus mentores en Thoughtworks, entre ellos Kieran Murphy (principal consultant), Sarah Prowell (regional strategy director - Europe) e Inger Dickson (delivery principal). “Ellos me enseñaron lo que significa realmente un liderazgo empático”, comparte.

Su consejo para el Barosch del pasado

“No te estreses. Está bien no saberlo todo. La gente a tu alrededor te apoyará.”