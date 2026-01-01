Advocating for responsible tech

Security and data privacy
To ensure global security coverage, Thoughtworks combines centralized Global Cyber Defense and Security Architecture teams with regional Business Information Security Officers (BISOs). This is supported by our Security Champions program, which fosters a security-first mindset across all operations, from corporate functions to client delivery.
By embedding security into our core workflows, we build resilience into our clients' infrastructure. Security is integrated throughout the client lifecycle via our Sensible Default Playbook and our award-winning Security Champions program.