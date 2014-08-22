Thoughtworks recebe prêmio Great Place to Work Brasil

Na noite da última segunda-feira (18), aconteceu a edição 2014 da premiação “As Melhores Empresas para Trabalhar”, feita pela Great Place To Work (GPTW) em parceria com a Revista Época. Pelo segundo ano consecutivo, a Thoughtworks, consultoria global e empresa de produtos de software, figurou na lista brasileira de melhores multinacionais de médio porte (17º lugar).

Este ano, foram contabilizadas 1.276 inscrições de organizações sediadas em persas regiões do país, um recorde do prêmio. Para chegar ao resultado final do ranking, foram analisadas as respostas que 73.690 pessoas deram ao questionário elaborado pelo GPTW. Por meio dele, são analisados tópicos como a percepção dos funcionários em relação ao ambiente de trabalho, seu orgulho e o nível de confiança em relação aos cargos de chefia.

No Brasil, a Thoughtworks tem mais de 200 pessoas nos escritórios de Porto Alegre (RS), Recife (PE) e São Paulo (SP) e em fase de expansão, já planeja seu próximo escritório em Belo Horizonte (MG). Para Ronaldo Ferraz, Managing Director da empresa, a boa avaliação do time deve-se à política participativa e horizontalizada, que indica confiança no senso de responsabilidade e nas competências de cada um. “Com baixa hierarquia, há grupos dedicados a projetos específicos que trabalham de forma colaborativa e tomam decisões em conjunto”.

O diretor acredita que os valores da empresa também sejam motivo de satisfação para cada colaborador. “Nós focamos no crescimento sustentável. Queremos apresentar soluções disruptivas para atender aos nossos clientes, queremos também revolucionar a indústria de TI e criar uma mudança social positiva na sociedade por meio da tecnologia. Isso é bastante estimulante.”

Em 2013, além de ocupar espaço nesse ranking, a Thoughtworks mereceu destaque como a empresa com as melhores práticas de contratação. Também integrou a lista das melhores empresas de TI para se trabalhar, especialmente, para mulheres. Soma-se às premiações concedidas à empresa pela GPTW no ano passado, a de melhor empresa de médio porte do Rio Grande do Sul.

A Thoughtworks está com vagas abertas, para saber mais visite: http://www.thoughtworks.com/pt/