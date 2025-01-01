Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Desperte o extraordinário potencial da sua organização com Thoughtworks e DX

A Thoughtworks tem orgulho de sua parceria com a DX, referência em plataformas de inteligência de software. Nossa solução Software Engineering Insights combina expertise e inovação para tornar a sua engenharia de software mais eficiente e eficaz.

 

Ao unir a profunda capacidade tecnológica da Thoughtworks com as avançadas ferramentas de medição e benchmarking da DX, este serviço fornece insights acionáveis e estratégias personalizadas para otimizar as operações de engenharia.

 

 

Aproveitando o Developer Experience Index (DXI) e o framework Core 4 da DX — já adotados por mais de 300 organizações — junto com a expertise da Thoughtworks em engenharia de plataformas e IA, oferecemos um caminho claro para melhorias estratégicas e mensuráveis. Ajudamos empresas a simplificar processos, eliminar ineficiências e transformar a engenharia de software em um motor de crescimento.

Descubra os benefícios

Análises de desempenho acionáveis

 

Use o framework DX Core 4 e o DXI para gerar métricas precisas que promovam melhorias contínuas e mensuráveis na performance de engenharia.

Aprimoramentos operacionais sob medida

 

Aplique análises conduzidas por especialistas para eliminar ineficiências, otimizando fluxos de trabalho e aumentando a produtividade das equipes de engenharia.

 

Alinhamento estratégico aprimorado

 

Conecte os esforços de engenharia de software aos principais objetivos do negócio, reduzindo a distância entre resultados técnicos e prioridades organizacionais.

 

Eficiência de engenharia escalável

 

Aproveite tecnologias avançadas, como engenharia de plataformas e IA, para criar soluções adaptáveis, garantindo sucesso operacional sustentável.

