Convertir los datos en información práctica y mejores resultados empresariales ha sido el objetivo de las organizaciones desde hace más de una década. Los recientes acontecimientos mundiales, como la pandemia, han subrayado aún más la necesidad de una transformación basada en los datos, del mismo modo que han puesto de manifiesto la importancia de tener visibilidad en las cadenas de suministro.

Recientemente, las organizaciones han recurrido a data mesh, un nuevo enfoque de la gestión de datos. Este informe de Harvard Business Review Analytic Services analiza las ventajas de utilizar un enfoque descentralizado de los datos y las desventajas de un sistema centralizado de gestión de datos. Explora cómo las empresas están implementando data mesh, a qué retos se enfrentan y cómo los están superando. El informe también se centra en cómo formar equipos de data mesh y cuál es la mejor manera de crear y realizar un seguimiento de las métricas.