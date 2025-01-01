Insights de cultura

En Thoughtworks, la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI) están en el centro de nuestra identidad como organización. Desde el momento en que te unes a Thoughtworks, formas parte de una comunidad que valora tu individualidad, fomenta el sentido de pertenencia y abraza el impacto único que traes contigo. Creemos que DEI puede impulsar cambios extraordinarios. Por eso, nos comprometemos a crear un espacio de trabajo donde sientas respeto, seguridad y valoración, un lugar donde todas las personas tengan un espacio para pertenecer y crecer. Nuestro compromiso con DEI no es opcional ni temporal; ha sido parte de nuestro ADN desde que comenzamos nuestro camino en 2010, mucho antes de que se volviera tendencia. Este compromiso no solo responde a hacer lo correcto, sino también a nuestra convicción de que los equipos diversos crean soluciones tecnológicas más innovadoras, resilientes y responsables, capaces de abordar los mayores desafíos que enfrentan nuestras y nuestros clientes, la industria y la sociedad. Mientras expandimos nuestros esfuerzos en DEI, seguimos midiendo nuestro progreso, rindiendo cuentas y evolucionando para construir un futuro más inclusivo: para ti, para nuestra comunidad y para el mundo.
Historias destacadas
Nuestro propósito en acción
Nuestro propósito es crear un impacto extraordinario. En este informe, describimos las acciones tomadas, las asociaciones establecidas y las perspectivas desarrolladas durante el último año en tecnología responsable, DEI, cambio social y sostenibilidad. El informe también comparte nuestro enfoque en gobernanza, desarrollo y retención de nuestro equipo, y reportes ESG.
Contenido relacionado
-
Social changeLa tecnología es una herramienta poderosa para amplificar el impacto de organizaciones que trabajan por la diversidad, la sostenibilidad y el cambio social.Lee nuestras historias de cambio social
-
Responsible techNuestro manual de Tecnología Responsable es una guía sobre herramientas y prácticas que ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones tecnológicas.Descarga ahora
-
AccessibilityManual de accesibilidad: Una guía práctica sobre accesibilidad web para equipos de producto.Descarga el manual
Thoughtworkers logrando lo extraordinario
Conoce a Sumeet Moghe: una voz para el futuro del trabajo
Transformando la experiencia del cliente: Conoce al equipo de Thoughtworkers detrás del proyecto con Pipefy
Conoce a Cecilia Geraldo: conectando, aprendiendo y transformando a través de la tecnología
Lecturas recomendadas
-
Careers at ThoughtworksBeyond ordinary: Finding passion and purpose at workLearn more
-
Diversity, equity and inclusionBeryl and ghost buses: Humanizing public transport dataLearn more
-
Responsible techTecnología responsable en la ONULearn more
-
Diversity, equity and inclusionProud to be an LGBTQIA+ inclusive employerLearn more
-
LeadershipTen years in the making: My top ten learningsLearn more
-
Diversity, equity and inclusion¿Estamos alentando a las niñas y mujeres a ser perfectas o valientes?Learn more